Dia do Comerciário: Sesc abre inscrições para a Corrida Noturna

Em alusão ao Dia do Comerciário, o Sesc Roraima realizará a Corrida Noturna 5 Km, promovendo esporte, lazer e solidariedade. A ação comemorativa será no dia 29 de outubro, a partir das 19h, na praça Velia Coutinho, localizada na Avenida Ene Garcez – Centro. As inscrições podem ser feitas no www.sescrr.com.br, ícone localizado ao lado do vídeo institucional.

O Sesc abrirá 1.000 vagas e todos os corredores receberão medalha de participação. A taxa de inscrição será de dois quilos de alimentos não perecíveis, que devem ser entregues na retirada dos kits atletas (camiseta e pulseira de neon), podendo ser retirados nos dias 27 e 28 (quinta e sexta-feira), das 8h às 12h e das 14h às 17h, na Academia Sesc Mecejana.

A Corrida Noturna será de cunho recreativo e participativo, sem pretensões competitivas e sem premiação em dinheiro. Serão aceitas as inscrições de corredores a partir de 15 anos. A largada será às 19h e concentração a partir das 18h30.

Os donativos serão encaminhados para creches e associações sociais cadastradas no Mesa Brasil, programa de combate a fome e ao desperdício de alimentos. Lisiane Lazzarotto, assistente social do Sesc Roraima, afirma que as doações representam muito.

“Neste ano, o Mesa Brasil comemora 13 anos de implantação em Roraima, as doações simbolizam a representatividade e o compromisso do programa diante de tantas famílias assistidas no estado. Contamos com a participação de todos”, disse Lisiane.

Fernando Burégio, gerente de Assistência, Saúde e Lazer, afirma que o objetivo é fomentar atividades saudáveis em locais públicos para comerciários e comunidade em geral, envolvendo a família e a solidariedade.

“Celebrar a data com atividades esportivas tem sido uma das ferramentas de atuação do Sesc, principalmente para atender a classe comerciária, promovendo mudança de comportamento através de práticas saudáveis e beneficentes”, afirmou Burégio.

Percurso

A largada será na Praça Velia Coutinho, em frente ao Centro de Artesanato; segue pela Avenida Ene Garcez, sentido Aeroporto; Faz o retorno em frente à entrada do Kartódromo do Parque Anauá; Segue pela Avenida Ene Garcez, sentido Aeroporto/Centro; Segue até o Mini Terminal de ônibus, na rua Araújo Filho; Retornando para a Praça Velia Coutinho.

Larissa Mello