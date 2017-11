Dia de Finados leva milhares de pessoas ao Cemitério Municipal Nossa Senhora da Conceição

O feriado dessa quinta-feira, 2 de novembro movimentou o Cemitério Municipal Nossa Senhora da Conceição. Desde a última semana, a Prefeitura de Boa Vista trabalhou para melhor atender as pessoas que foram ao local para de homenagear amigos e entes queridos já falecidos.

Este ano, a capela onde acontecem as missas passou por uma reforma, foram feitos serviços de limpeza, que incluíram retirada de entulhos e poda de árvores. Os trabalhos foram concluídos pelas equipes da prefeitura, no início da semana, a fim de facilitar os reparos feitos pelos visitantes, como limpeza de túmulos e pinturas.

Todo o sistema de iluminação, interno e externo, também passou por revitalização, uma vez que o cemitério encerra as visitas somente as 22h. Há cerca de duas semanas a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Emhur) disponibilizou um espaço para os ambulantes montarem suas barracas de até três metros quadrados.

Eliete Souza, funcionária pública, foi ao cemitério para homenagear familiares já falecidos. “Tem ano que não consigo, mas sempre que posso, faço questão de vir aqui e relembrar os bons momentos que passamos juntos. Fico feliz em encontrar o local limpo e bem cuidado todas as vezes em que venho”, destacou ela.

Nos últimos anos, uma média de três mil e quinhentas pessoas visitam o cemitério municipal nesta data. Mas de acordo com comerciantes a quantidade de pessoas vem diminuindo nessa data.

Daniel Jorge da Silva trabalha no ramo da floricultura há 25 anos. Apesar da movimentação durante o dia, considerou o número de vendas deste ano inferior ao ano passado. “O número de pessoas que passou por aqui hoje foi menor que o ano anterior e, pensando nisso, trouxemos um número menor de arranjos e enfeites”, destacou.

Evaldo de Oliveira Alexandro trabalha há oito anos vendendo cachorro quente na frente do cemitério e também notou a diferença no número de visitantes deste ano. “Pela manhã a movimentação foi maior, mas, ainda assim, muito menor do que o ano passado”, ressaltou. Segundo Evaldo, a queda nas vendas também se deve ao aumento do comércio informal, como doces, salgados e dindins.

Garantindo a segurança na avenida Paulo Coelho, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito (SMST) manteve o local isolado durante todo o dia e equipes da Guarda Municipal estiveram dentro do cemitério.

Jéssica Costa