Dia de Cooperar recebe 4800 pessoas durante edição 2017 em Roraima

Cerca de 4800 pessoas, entre visitantes, atletas de corrida e que foram atendidas, participaram da quarta edição do Dia de Cooperar em Roraima, neste sábado, 1º, que ocorreu simultaneamente em todo Brasil.

O evento, que celebra o Dia Internacional do Cooperativismo, contou com atendimentos de saúde, palestras, orientações socioeconômicas, espaço kids, além de serviços como massagem e corte de cabelo.

A apresentação de balé da Cooperativa de Bonfim e a segunda edição da Corrida da Cooperação também foi atração no Dia C, e contou com a participação de cerca de 800 competidores. A ação foi encerrada ao som da banda de forró Xote de Buteco.

Para o presidente da Organização das Cooperativas do Brasil em Roraima, Silvio de Carvalho, o balanço da edição 2017 foi positivo. “No Dia C fazemos ações voluntariadas das cooperativas e com apoio também da sociedade local”, relatou. “A gente tenta fazer o melhor que pode”, continuou.

De acordo com ele, existem 70 cooperativas no meio urbano e rural, além de diversos segmentos econômicos organizados.

Quem esteve presente no Dia C em Roraima foi o controlador do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), Joel Marques de Amaral.

Pela primeira vez participando do evento no estado, ele garante que teve uma boa impressão. “O fato de conseguir trazer novos parceiros para este evento é a demonstração de cooperação. O resultado é muito positivo”, disse.

“A unidade de Roraima está de parabéns pela organização e pelas parcerias”, frisou Amaral.

Entre as cooperativas que participaram do evento, está a Cooperativa Brasileira de Serviços Múltiplos de Saúde em Roraima (Coopebras).

O representante Jorrimar Amorim contou que presta serviços no Dia C deste a primeira edição. “Está no sangue da cooperativa prestar serviços para a sociedade e é um dos princípios de cooperação”, falou.

“O evento cresce a cada ano e as pessoas acabam tomando conhecimento do que é o cooperativismo, principalmente porque temos diversas áreas. É muita satisfação participar do Dia C”, ressaltou Jorrimar.

Quem recebeu atendimento também ficou muito satisfeito com a ação. É o caso da professora Claudionice Muniz, que visitou o evento pela primeira vez.

“Foi muito bacana e o atendimento muito tranquilo”, relatou. “Eu pretendo vir outras vezes, com certeza”, finalizou a professora, que recebeu atendimentos de saúde.

Dennis Martins