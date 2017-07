Dia de Cooperar 2017 será neste sábado

O Dia de Cooperar 2017 será realizado neste sábado, 1º, data de Celebração do Dia Internacional do Cooperativismo, quando será promovido simultaneamente em todo o país. Em Boa Vista, será realizado na Praça da Bandeira, a partir das 15h, com vasta programação e serviços à população. A campanha propõe mostrar que atitudes simples podem sim mudar a realidade local onde as cooperativas estão inseridas e promovem projetos sociais.

Serviços

Haverá serviços de aferição de pressão, teste de glicemia, gincanas, exposição de produtos das cooperativas, corte de cabelos, banda local, expedição de documentos, zumba, lanche da tarde e brincadeiras para criançada.

II Corrida da Cooperação

A corrida faz parte da programação do Dia de Cooperar (Dia C) promovido na Praça da Bandeira, a partir das 16h, dia 1º de julho – data de celebração do Dia Internacional do cooperativismo. A edição 2017 arrecadou cerca de 800 kg de alimentos uma vez que, na inscrição, o participante doou 1 kg de alimento não perecível para as vítimas da enchente do município de Uiramutã e outras instituições que praticam filantropia.

A corrida traz dois percursos: Um de 5 km e o outro de 10 km. O primeiro sairá da Praça da Bandeira, passará pela Barão do Rio Branco, seguindo para a Avenida Ville Roy até na altura do Estádio Canarinho, retornando pelo mesmo percurso. Já o percurso de 10 km, obedece o mesmo caminho, entretanto quando entrar na Avenida Ville Roy o atleta seguirá até o Bairro Caçarí e retorna pelo mesmo percurso. Todos que completarem a prova receberão medalhas como premiação. A corrida tem o poio da Federação de Atletismo de Roraima (Fera).

Serviço e Esporte

O Quê: Dia de Cooperar 2017 e II Corrida da Cooperação

Quando: Sábado, dia 1º julho, às 15h

Onde: Praça da Bandeira

Realização: Sistema OCB/RR (Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras em Roraima)

Dennis Martins