Dia de Campo: Embrapa apresenta técnicas para o cultivo do cupuaçuzeiro e manejo da vassoura-de-bruxa

A Embrapa Roraima, por meio do projeto Cupuaçu Forte, realizará no dia 14 de fevereiro, das 8h30 às 13h, o Dia de Campo ‘Técnicas para o cultivo do cupuaçuzeiro e manejo da vassoura-de-bruxa’. O evento é gratuito e acontece no Campo Experimental Confiança, na vicinal 3, próximo à Vila Santa Rita, no município do Cantá.

Voltado aos produtores de cupuaçu, engenheiros agrônomos, técnicos agrícola e estudantes da área, o Dia de Campo trará em sua programação palestras sobre a implantação da cultura, práticas de poda, adubação e nutrição, manejo da vassoura-de-bruxa, preparo e aplicação de pasta bordalesa e aproveitamento de resíduos de podas para produção de composto orgânico.

Será disponibilizado transporte de ida e volta para o evento. Para produtores e técnicos do Cantá, um ônibus da Embrapa sairá às 6h30 do posto de combustível do Cantá e às 7h30 da Casa de Apoio da Secretaria de Agricultura, na Vila Félix Pinto. Para quem estiver em Boa Vista, um ônibus sairá às 7h30 da frente do Hotel Aipana Plaza, na Praça do Centro Cívico.

O Dia de Campo conta com patrocínio da Petrobras através do Programa Petrobras Socioambiental

Mais informações no telefone (95) 4009-7161

Conheça o cupuaçu

O cupuaçuzeiro é uma planta nativa da Amazônia e tem no estado de Roraima as condições ideais para o seu desenvolvimento. O fruto é valorizado no mercado nacional devido ao seu sabor exótico e possibilidades de utilização pela agroindústria.

O fruto tem formato e tamanhos variados, medindo entre 10 a 40 centímetros, e peso de 300 g a 4,0 kg. A polpa do cupuaçu já é bastante apreciada no mercado nacional, sendo indicada para o preparo de sucos, sorvetes, tortas, licores e geleias. As sementes são utilizadas para extração de gordura e fabricação da manteiga de cupuaçu.