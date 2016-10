Dia das Crianças: Procon recomenda cautela aos pais na hora de comprar presentes

Uma das datas mais esperadas pela criançada, o dia 12 de outubro é um período que representa alta no comercio em todo o país. E para isso, é necessário que os pais tenham atenção redobrada na hora de comprar o melhor presente para seu filho. E é por isso que o Procon Boa Vista traz orientações para que a população não caia nas armadilhas do comércio.

A coordenadora executiva do órgão, Sabrina Tricot, enfatiza que em temos de crise e diminuição de gastos, o consumidor deve ser ainda mais cauteloso. Ao escolher o presente, o cliente deve preferir efetuar o pagamento à vista. Se a compra a prazo se tornar a única opção, o consumidor deve ficar atento às taxas de juros, ao número de parcelas e ao custo efetivo total da operação, para evitar gastos desnecessários.

“Antes de tudo, o consumidor deve pesquisar preços e as condições mais favoráveis de pagamento. Uma eficiente ferramenta para pesquisa é a publicidade. Encartes, panfletos e anúncios sempre ajudam”, afirma Sabrina, que ressalta a importância de pedir a nota fiscal no momento da compra.

Dicas para as compras:

Brinquedos – Ao presentear as crianças com brinquedos, deve-se ter cuidado especial. Brinquedos são produtos de certificação, ou seja, para serem comercializados, necessitam do símbolo de identificação da certificação – o selo do Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro), que garante ao cidadão a certeza de que esse tipo de produto passou por uma série de testes em laboratórios para assegurar a conformidade e qualidade do material utilizado na fabricação das peças.

Roupas e acessórios – “Quando os pais adquirem roupas para seus filhos, acabam se preocupando mais com a beleza e preço dos produtos. Entretanto, a etiqueta de identificação das roupas e acessórios é muito importante e obrigatória para todos os itens deste segmento. Nela, o consumidor pode conferir informações necessárias: dados do fabricante ou importador; país de origem; indicação de tamanho; cuidados com a conservação e composição e, ainda, as informações sobre as fibras do produto”, disse Sabrina.

Eletroeletrônicos – Ao comprar eletroeletrônicos, a primeira coisa a fazer é testar as funções do aparelho no local da compra e avaliar se atende às necessidades do presenteado. “Definir qual a marca e o modelo mais adequados ao seu imóvel, frente à atual variedade encontrada à venda, não é nada fácil. Além da beleza, leve em conta o espaço disponível, o uso do aparelho e a rede de assistência técnica disponível, além do prazo de garantia. Não se esqueça de pedir uma demonstração ao funcionário da loja”, ressaltou a coordenadora do Procon Boa Vista. “Observe se a voltagem é compatível (110 ou 220 V) e dê preferência aos produtos mais econômicos. Fique atento, também, se as tomadas dos aparelhos são compatíveis com os plugues de sua residência. Caso não sejam, você precisará comprar adaptadores”, destacou.

Celular – O aparelho deve ser sempre adquirido em lojas autorizadas. Isso garante a procedência e habilitação. O produto tem que estar lacrado e, dentro da embalagem original, deve haver a relação de rede autorizada para assistência técnica, manual de instrução e o termo de garantia contratual. “Na questão serviços, avalie quais as necessidades da pessoa a ser presenteada. Desta forma, fica mais fácil escolher se pré-pago ou pós-pago, assim como os pacotes de serviços oferecidos pelas operadoras”.

Computadores e notebooks – Ao comprar computadores, é aconselhável estar informado sobre as marcas, modelos, componentes e programas utilizados. Isto pode ser feito por meio de consulta a profissionais de confiança da área de informática ou revistas e sites especializados no assunto. “É importante avaliar o uso que será dado à máquina, pois muitas vezes os recursos dos modelos mais avançados e caros não são necessários ao uso (informal, doméstico) que será dado ao produto”.

Trocas e defeitos – Nesses casos, os lojistas não estão obrigados a efetuar a troca de produtos sem defeito, exceto se esta situação for prevista pelo comerciante (política de troca da loja) no ato da compra e estiver disposta em um documento. Assim, para que o consumidor exija a troca de um produto, é necessário que ele pergunte ao lojista se a troca é possível, e em caso positivo solicite que esta informação conste em algum documento como nota fiscal, recibo, entre outros.

“O consumidor, entretanto, poderá exigir a troca do produto se este apresentar defeito ou vício. Neste caso, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de 30 dias para haver a solução do problema. Caso o problema não seja sanado neste prazo, o consumidor poderá exigir a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço”.

Direito de Arrependimento (Art. 49, CDC):

Já nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial (por telefone, em domicílio, telemarketing, internet), o Procon Boa Vista ressalta que o consumidor pode solicitar o cancelamento da compra no prazo de 7 (sete) dias a contar da assinatura do contrato ou do recebimento do produto.

Dicas gerais para os consumidores:

* Observe a faixa etária para a qual o brinquedo é destinado. A idade recomendável deve estar descrita na caixa do produto;

* Leia atentamente as instruções de uso e recomendações existentes nas embalagens. E muito importante: essas informações devem estar na língua portuguesa;

* Sempre retire o brinquedo da embalagem antes de entregá-lo para a criança. E tenha muito cuidado com os sacos plásticos, pois podem, por descuido, provocar asfixia;

* Lembre-se: montar e desmontar brinquedos é tarefa para adultos, pelo menos até você ter a devida certeza de que as crianças vão saber brincar corretamente com eles;

* Se o brinquedo for à pilha (ou bateria), verifique se está inclusa para não frustrar a criança;

* Por fim, observe se o brinquedo comprado corresponde à publicidade ou às informações descritas na embalagem.

