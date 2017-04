Dia da Saúde: Prefeitura prioriza combate ao Aedes aegypti nos bairros da capital

Cuidar da Saúde envolve não apenas a prevenção de doenças. Também significa manter o corpo e mente saudável e ter a consciência sobre problemas de saúde que atingem a população e afetam a qualidade de vida das pessoas. Por isso, na semana do Dia Mundial da Saúde, a Prefeitura de Boa Vista priorizou o combate ao mosquito Aedes aegypti, um vilão que tem desafiado a saúde pública em todo o Brasil.

Desde o começo do mês de abril, a Prefeitura de Boa Vista iniciou uma série de atividades envolvendo as unidades básicas de saúde e os profissionais da saúde municipal no combate ao mosquito. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de combater criadouros do Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

Nesta sexta-feira, 07, a unidade Délio Tupinambá realizou mutirão em parceria com o Colégio Militar Dr. Luiz Ritler Brito de Lucena, no bairro Nova Cidade. Cerca de 300 alunos do 80 ano receberam informações sobre o mosquito através da palestra e saíram às ruas acompanhados dos profissionais de saúde e da escola.

Os mutirões continuam durante todo o mês de abril. Hoje, as unidades Olenka Macellaro, no Caimbé, Equatorial, Cambará e Senador Hélio Campos também realizaram ações nos bairros. As ações de algumas unidades contam com a parceria de acadêmicos de enfermagem da UFRR, associações de bairros, igrejas e escolas.

“Foi muito bom poder fazer parte deste movimento, aprendi muitas coisas que vou levar pra toda vida, é legal poder aprender e repassar para nossa família e vizinhos próximos, principalmente sobre esse mosquito que precisa ser eliminado”, destaca a aluna, Rosilany Mayana.

A diretora da unidade do Délio Tupinambá, Shirley Tiago de Souza, acredita que a ação, além de movimentar os moradores do bairro, incentiva os alunos e familiares.

“A ideia é trazer a informação e conscientizar primeiro os alunos sobre a importância de combater os criadouros em suas residências. Eles são agentes de transformação na sua casa e em sua própria comunidade”, explica.

Jéssica Costa