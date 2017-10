Dia da Criança: Procon Assembleia divulga pesquisa com preços de brinquedos

Com o objetivo de orientar os consumidores sobre os cuidados que devem tomar ao comprar os presentes do Dia das Crianças comemorado no próximo 12 de outubro, principalmente brinquedos, o Procon Assembleia realizou uma pesquisa de preços em estabelecimentos da Capital. Foram visitados lojas do Centro e da zona Oeste de Boa Vista.

Os preços e os produtos de acordo com a pesquisa construída pelo Procon, podem variar de R$ 17,99 para os pais eu irão presentear os pequenos com itens mais simples, a R$ 399, para aqueles que decidirem agradar os filhos com uma bicicleta ou artigos de preços mais elevados de acordo com a tabela. No total, o consumidor tem 144 itens para escolher dentro da pesquisa realizada pelo órgão de defesa do consumidor do Poder Legislativo. Foram coletados os preços de bicicletas, bonecas, jogos, bolas, entre outros brinquedos.

“Vale salientar que esta não é uma pesquisa comparativa e que os produtos podem sofrer variações de preço devido a promoções diárias”, destacou a diretora do Procon Assembleia, Eumária Aguiar.

O resultado da pesquisa está publicado no site da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), que pode ser acessado por meio do endereço eletrônico: https://www.al.rr.leg.br/.

A diretora do Procon Assembleia informou ainda que o Código de Defesa do Consumidor dispõe de orientações sobre o que o consumidor deve avaliar no momento da compra, como formas de pagamento, comodidades e vantagens oferecidas pelos diferentes locais e a idade e o interesse da criança. Na embalagem deve constar a indicação da idade ou faixa etária, instruções de uso e de montagem, descrição exata dos itens inseridos, identificação do fabricante (nome, CNPJ e endereço) ou importador (caso o brinquedo seja fabricado fora do Brasil), eventuais riscos que possam apresentar à criança e o selo de certificação do Inmetro.

Os consumidores podem tirar dúvidas e fazer denúncias pelos telefones 4009-4820/4822/4823/4824/4827, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, ou ainda pelo endereço eletrônico proconassembleia@al.rr.leg.br, e solicitar o agendamento.

O órgão deixa em aberto ainda o convite aos comerciantes que queiram apresentar preços destinados à data comemorativa. É só entrar em contato com o Procon Assembleia.

Tarsira Rodrigues