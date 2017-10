Dia da Criança: locutor faz homenagem às crianças em Arena de Rodeio

Neste feriado de Nossa Senhora Aparecida, 12, muita gente compareceu ao Parque de exposição Dandãezinho, onde é realizada a 40ª Expoferr – Exposição Feira Agropecuária de Roraima para aproveitar as atrações do evento. Praticamente lotada, a arena do rodeio atraiu centenas de pessoas.

E foi logo na abertura das competições que os roraimenses presenciaram um dos momentos mais bonitos do evento, quando o locutor de rodeio Marco Brasil fez uma homenagem às crianças que estavam no local. Ele chamou as crianças até a arena, pediu que fizessem um círculo e se dessem as mãos, sem distinção, como demonstração de que todos são iguais. Nessa hora, lembrou das crianças venezuelanas que passam por um momento delicado. Brasil acredita que foi tocado por Deus nesse momento. “Enquanto existir criança, Deus tem misericórdia de nós adultos”, disse ele.

Pela primeira vez participando de um rodeio em Roraima, Telma Dourado, mãe do Artur, disse que ficou bem emocionada com a homenagem e que o filho se sentiu importante. “É raridade a gente ver isso em um rodeio”, comentou.

O locutor Marco Brasil é uma atração à parte no rodeio que encerra nesta sexta-feira, 13, e reúne 25 peões para disputa de R$ 100 mil em prêmios.

Deste total, R$70 mil serão pagos aos vencedores da categoria profissional, sendo R$15 mil para o primeiro colocado e R$ 55 mil serão divididos entre os demais classificados até o 15º lugar. Para a categoria amador, serão R$ 20 mil em prêmios, sendo R$5 mil para o primeiro colocado e R$15 mil serão divididos entre os demais colocados até a 6ª colocação. Já na categoria aspirantes, serão R$10 mil em prêmios, sendo R$ 4 mil para o primeiro colocado e os R$ 6 mil restantes serão divididos entre os demais classificados até o 4º lugar.

A competição é organizada pelo RR Rodeio Show, que tem experiência no ramo e realiza este tipo de evento por todo o estado desde 2001.

Rodeio

O Rodeio é uma prática competitiva que consiste em permanecer por até oito segundos sobre um animal, usualmente um cavalo ou boi. A competição é regulamentada pelas Leis Federais nº10.220/2001, que institui normas gerais relativas à atividade de peão de Rodeio, equiparando-o a um atleta profissional, e a Lei nº 10.519/2002 que normatiza a realização dos eventos que ocorrem rodeios, tornando obrigatória a presença de um médico veterinário e proibindo o uso de esporas pontiagudas.

Weslwy Oliveira