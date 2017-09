Dia da Árvore: alunos de escola municipal fazem plantio de mudas

Os alunos da Escola Municipal James Macellaro Thomé, localizada no bairro Centenário, deixaram os cadernos e os lápis de lado nesta quinta-feira, 21, por um bom motivo: colocar a mão na terra e fazer o plantio de mudas. A ação ecológica ocorreu no Dia da Árvore e teve como objetivo conscientizar os pequenos estudantes sobre a importância de cuidar do meio ambiente.

Antes de fazerem o plantio simbólico, os alunos assistiram a uma palestra que destacou os benefícios das árvores para os seres humanos e animais. Com idade entre quatro e seis anos, as crianças ficaram atentas às informações e deram uma aula de consciência ambiental.

“As árvores são muito importantes porque elas nos dão frutos. A gente não pode cortar, deixar cair ou matar as árvores, porque isso não é legal”, enfatizou a pequena Amanda Vitória de Oliveira, 6 anos.

Depois de entenderem um pouco mais sobre a contribuição das árvores para o meio ambiente, os alunos plantaram duas árvores no terreno da escola, uma muda de jatobá e outra de copaíba. “Agora nós vamos molhar e cuidar até ela ficar grande”, disse Ícaro Nauã de Souza, 4 anos.

O plantio das árvores foi uma iniciativa do Departamento de Educação Ambiental (Dea), da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente, por meio do projeto Boa Vista Verde. Além das palestras em escolas, a distribuição e o plantio de mudas são ações desenvolvidas pelo projeto para despertar nos alunos a consciência para a conservação das árvores e do meio ambiente.

A bióloga Anna Karoline Andrade explicou a importância da educação ambiental ser trabalhada desde o ensino infantil. “É fundamental para que as crianças cresçam com a consciência da conservação do meio ambiente. Nós trouxemos a temática para a escola para eles verem como as árvores são importantes e terem a consciência de cuidar das árvores, não só as que foram plantadas aqui, mas também as árvores de casa e dos espaços públicos”, disse.

O cultivo de plantas não é novidade para os mais de 150 alunos da Escola Municipal James Macellaro Thomé. Eles também estão envolvidos nos cuidados com o jardim que ajudaram a implantar na escola. A educação ambiental faz parte do currículo escolar dos estudantes.

“As crianças aprendem desde cedo a cuidar do meio ambiente para que mais tarde não sofram as conseqüências. O plantio dessas árvores hoje é mais uma ação do trabalho que já vem sendo desenvolvido na escola com a temática ambiental”, informou.

Visita ao Bosque dos Papagaios

Como parte da programação sobre o dia da árvore, os alunos visitaram o Parque Ecológico Bosque dos Papagaios, na manhã dessa quarta-feira, 20. Durante a visita, eles conheceram várias espécies de animais e árvores encontradas no local.

Gleyde Rodrigues