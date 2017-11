Dezembro Vermelho: programação vai reforçar enfrentamento ao HIV/Aids

O mês de dezembro será dedicado à prevenção ao HIV/Aids, campanha conhecida como Dezembro Vermelho. Por isso, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) realiza uma ação nesta sexta-feira, 1º, Dia Mundial de Luta Contra a Aids, para alertar a população sobre a importância de realizar o teste.

O evento acontece a partir das 8h, em frente ao CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento), na Avenida Ville Roy, 215, Centro, próximo à Clínica Especializada Coronel Mota.

Com faixas e cartazes, a Sesau quer chamar a atenção do público, que também receberá panfletos informativos com informações sobre prevenção e onde encontrar tratamento. Na ocasião, a população será convidada a realizar o teste rápido na unidade.

A Aids não tem cura, por isso é importante que os testes rápidos, disponíveis nos postos de saúde, sejam incluídos nos exames de rotina. Quanto mais cedo for descoberto, menores as chances de que a pessoa desenvolva a Aids e menores também a possibilidade de transmitir o vírus.

Segundo o gerente do núcleo de controle de DST/Aids da Sesau, José Aristides Viola, este ano deve ser concluído com menos casos notificados do que o ano passado.

“Em 2016, foram registrados 401 casos. Já estamos em novembro e até agora estamos com 315”. O dado pode ser preocupante, pois pode indicar que menos pessoas estão procurando a rede para diagnóstico.

Perfil

Além da capital, o município com maior índice de notificações é Pacaraima, considerando a onda migratória, que pode ser um dos fatores do aumento de casos notificados no município vizinho à Venezuela.

A faixa etária mais incidente é de 20 a 49 anos, totalizando 805 casos nos últimos três anos. A maioria dos casos notificados são de pessoas do sexo masculino. Em 2016, o número de homens infectados foi o triplo em relação às mulheres. Em 2017, foram notificados 231 homens com a doença e 84 mulheres.

Em relação à orientação sexual, o público predominante é o autodeclarado heterossexual (54%), seguido de homossexuais (25%) e bissexuais (8%).

Tratamento

O Governo do Estado oferece tratamento gratuito para portadores do vírus por meio do SAE (Serviço de Assistência Especializada), para prolongar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida a partir da reconstituição do sistema imunológico. Atualmente, o SAE atende a mais de 1.770 pacientes com HIV/Aids.

A unidade funciona anexa à Clínica Especializada Coronel Mota e é responsável por atender e acolher portadores de HIV/Aids. Lá, são realizados exames mais aprofundados e o paciente passa a ser acompanhado. Os medicamentos antirretrovirais são fornecidos pelo Governo Federal e distribuídos pela farmácia do SAE, após atendimento médico.