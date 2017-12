Dezembro Vermelho: Prefeitura de Boa Vista promove atividades educativas e de prevenção

O mês de dezembro foi instituído como Dezembro Vermelho, campanha nacional de prevenção ao HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. O foco é a prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas que vivem com a doença.

A prefeitura de Boa Vista vai realizar em todas as unidades básicas de saúde diversas atividades educativas e com foco na prevenção durante todo o mês. Serão realizadas palestras educativas sobre a prevenção das doenças, entrega de preservativos, testes rápidos, além de consultas médicas. Cada unidade terá uma programação em dias diferenciados.

A ideia, segundo o coordenador de DST’s/AIDS, Sebastião Diniz é conscientizar para prevenir. “Todas as ações programadas pelas unidades têm como foco a prevenção das doenças, vamos tratar a saúde de forma séria”.

Teste rápido

Com apenas 20 minutos e uma gota de sangue da ponta do dedo pode-se diagnosticar o HIV. Algumas unidades atendem os testes rápidos por demanda espontânea, ou seja, se o enfermeiro realiza o teste a qualquer dia e hora da semana. Outras unidades fazem agendamento dos Testes Rápidos.

Boa Vista já identificou 237 casos confirmados de HIV/AIDS. Hoje o tratamento na rede municipal está disponível na unidade Mariano de Andrade, no Caranã e Mecejana. Há mais cinco unidades em capacitação para a descentralização do tratamento e dispensação do medicamento antirretroviral – ARV.

Jamile Carvalho