Dezembro Laranja: população terá consultas e distribuição de protetor solar no Coronel Mota

Na manhã desta sexta-feira, 1º, foi realizada a abertura da campanha Dezembro Laranja, para prevenção e diagnóstico do câncer de pele, tipo que mais atinge a população. A ação seguirá neste sábado, 2, com consultas com dermatologistas e distribuição de protetor solar na CECM (Clínica Especializada Coronel Mota).

No primeiro dia de campanha, foi feita uma distribuição de panfletos no Centro da cidade. Segundo dados do Laper (Laboratório de Patologia de Roraima), o melanoma (câncer de pele) é o tipo de maior incidência na população roraimense, com 200 novos casos em 2017.

Roraima não fazia parte da ação Nacional, mas foi inserido neste ano graças a uma ação voluntária realizada em 2016, que, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, rendeu resultados positivos.

A dermatologista Ana Paula Vitti explica como a população pode identificar manchas suspeitas: “Nós utilizamos a regra do ABCDE, na qual a própria pessoa pode verificar a assimetria, borda, cor, diâmetro e evolução da mancha para considerar como suspeita”.

Ana Paula reforça ainda os cuidados necessários para prevenção da doença, como evitar o sol entre as 10h e 16h, usar protetor solar diariamente, usar camiseta, óculos de sol e chapéu. “Por estarmos acima da linha do Equador, o sol é mais prejudicial à nossa saúde aqui do que em outros lugares”.

Consultas

Neste sábado, 2, serão disponibilizadas consultas gratuitas com cerca de 10 dermatologistas que atenderão a população na CECM (Clínica Especializada Coronel Mota).

A ação será realizada a partir das 07h30 e segue até 10h30. Podem participar das consultas pessoas de todas as idades, que suspeitem da doença.

Desde 2015, a CECM já realizou cerca de 24 mil atendimentos em dermatologia, no entanto o número poderia ser ainda maior, pois há uma grande quantidade de faltosos. “Quando um paciente falta, ele acaba ocupando a vaga de outro que poderia ter sido atendido naquela data, o que gera uma fila de espera para o atendimento de outras pessoas”, explicou a diretora da CECM, Ellen Aragão.

Saiba como identificar um caso suspeito de câncer de pele

Uma lesão na pele de aparência elevada e brilhante, translúcida, avermelhada, castanha, rósea ou multicolorida, com crosta central e que sangra facilmente;

Uma pinta preta ou castanha que muda sua cor, textura, torna-se irregular nas bordas e cresce de tamanho;

Uma mancha ou ferida que não cicatriza, que continua a crescer apresentando coceira, crostas, erosões ou sangramento.

Além de todos esses sinais e sintomas, melanomas metastáticos podem apresentar outros, que variam de acordo com a área para onde o câncer avançou. Isso pode incluir nódulos na pele, inchaço nos gânglios linfáticos, falta de ar ou tosse, dores abominais e de cabeça, por exemplo.

Em caso de sinais suspeitos, procure sempre um dermatologista. Nenhum exame caseiro substitui a consulta e avaliação médica. A situação é preocupante se a macha for assimétrica, tiver borda irregulares, cores múltiplas, diâmetro mais que 5 milímetros e evolução com mudança de aparência.

Casos de câncer de pele

DADOS DE CÂNCER DE PELE EM RORAIMA

ANO | QUANTIDADE

2015 | 178 CASOS POSITIVOS

2016 | 236 CASOS POSITIVOS

2017 | 200 CASOS POSITIVOS