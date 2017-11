Dezembro Laranja: campanha de combate e prevenção do câncer de pele chega a Roraima

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) promove nesta sexta-feira, 1º, e no sábado, 2, mobilização alusiva a campanha Dezembro Laranja. Em Roraima, a campanha é coordenada pelas médicas dermatologistas, Ana Paula Vitti e Alba Palermo junto ao Governo do Estado, com o apoio do Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima (CRM/RR) e a proposta é conscientizar a população sobre a necessidade de combater e prevenir a doença.

Conforme a médica Ana Paula Vitti, na sexta-feira, a mobilização envolve panfletagem na Praça do Centro Cívico às 7 horas e às 9h. No sábado, 2, serão realizados atendimentos gratuitos o Hospital Coronel Mota das 7h às 11 horas. “O atendimento será aberto ao público em geral, com consultas, despistagem de câncer de pele, biópsia e cirurgia, se necessário”, explica a dermatologista.

Com o slogan “Se exponha mas não se queime”, a campanha de 2107 visa a educação da população sobre os riscos do câncer da pele em decorrência da exposição excessiva ao sol sem proteção. “Vale lembrar que o filtro solar não é o único cuidado que devemos ter contra a radiação ultravioleta. Todos devem proteção, quem trabalha sob o sol ou ao ar livre, e também aqueles que frequentam balneários ou praticam bronzeamento natural, um cultura linda, mas que precisa de cuidado com os locais mais sensíveis”, orienta Ana Paula Vitti.

O atendimento no Hospital Coronel Mota será específico, com realização de exames dermatológicos e de dermatoscopia (avaliação de assimetria, bordas, coloração e diâmetro das pintas). E os casos suspeitos serão encaminhados para tratamento de imediato.

“É muito importante a conscientização das pessoas sobre a necessidade da prevenção, de buscar periodicamente atendimento dermatológico. A maioria dos casos de câncer de pele é fácil de tratar e curável. Mas é essencial que de busque o diagnóstico precoce para assegurar o tratamento”, explica Ana Paula Vitti, que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Mais informações pode ser obtidas no site: www.dezembrolaranja.com.br.

Tiana Brazão