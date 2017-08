Detran suspende terceirização do serviço de vistoria

Por determinação da governadora Suely Campos, o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) suspendeu a portaria que regulamentava a empresa credenciada para o exercício da atividade de vistoria e identificação veicular de veículos licenciados ou registrados pelo Estado de Roraima.

“Não há nenhuma autorização do Governo de Roraima para medidas que possam onerar os serviços prestados à população”, anunciou Suely Campos, na página dela nas redes sociais.

De acordo com o presidente do Detran, Titonho Beserra, após uma conversa com a governadora e uma análise conjunta da situação, decidiu-se por suspender a portaria.

“Não havia uma data definida para encerrar o agendamento eletrônico feito atualmente, e diferente do que vinha sendo noticiado, os valores dos serviços não estavam definidos. Achamos então, por bem, suspender o processo”, finalizou.