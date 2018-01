Detran-RR vai ressarcir condutores que instalaram chip eletrônico nos veículos

Os condutores de Roraima que pagaram pela instalação do chip eletrônico do Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima), podem solicitar o reembolso do valor pago. Para isso é preciso se dirigir à Diar (Divisão de Arrecadação), e preencher o formulário de solicitação de reembolso.

De acordo com o presidente em exercício do Detran, Cassiano Glauco, o valor a ser ressarcido está sendo devolvido aos usuários com juros e correção monetária, de acordo com a data em que o usuário efetuou o pagamento que é feito com base no INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor).

Foram ao todo 6.356 condutores que adquiriram o chip eletrônico. O valor total a ser ressarcido é de R$ 608.302,74. O valor cobrado para a implantação do chip variava entre R$ 95,67, para quem pagou em 2014, e de R$ 101,73, para quem pagou em 2015.

“Até o final do mês de dezembro de 2017, apenas 1.235 condutores solicitaram ressarcimento do valor do chip. Ainda restam 5.121 condutores”, disse Cassiano Glauco.

Documentação

Os documentos que os usuários devem levar para solicitar o ressarcimento são: cópias e originais do CPF e RG, comprovante de pagamento da taxa (se houver), dados bancários, procuração pública ou particular (no caso de não possuir conta bancária) e a devolução do chip eletrônico (caso tenha sido instalado). Os documentos devem estar anexados ao requerimento, que pode ser retirado pela internet, no link: http://www.rr.getran.com.br/siterr/Requerimento%20Taxa%20SINIAV.pdf

Para dúvidas, o usuário pode procurar o setor de Divisão de Arrecadação (DIAR) que funciona das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira, ou ligar para o número 3621-3712.

Fernando D’Gilfa