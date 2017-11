Detran-RR realiza leilão de veículos neste fim de semana

O Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) realiza nos dias 1º e 2 de dezembro 7ª e última edição do leilão de veículos de 2017. Serão 594 lotes de veículos, entre carros e motos, seja para recuperação ou para sucata.

O período de verificação dos lotes começa nesta terça-feira, 28, e vai até quinta-feira, 30, das 8h até às 17h. Os veículos estão em dois pátios de visitação: o pátio CRD (Centro de Recolhimento e Depósito) que fica na Rua Rui Baraúna, 215, bairro Caranã; e o pátio ‘Vip Leilões’ que está localizado na Rua das Três Marias, nº 139, bairro Raiar do Sol.

Quem tiver tempo de visitar os lotes ou estar presente no leilão presencial, poderá acessar o site do leilão online, www.vipleilões.com.br, onde é possível verificar os lotes disponíveis e fazer os lances no dia, pela internet.

De acordo com Titonho Beserra, presidente do Detran-RR, esse método on-line facilita a compra para quem não possa estar presente no leilão presencial.

“O interessado deve fazer um cadastro no site fazer os lances pela internet. A ideia do leilão online é dar maior agilidade e conforto para os usuários”, completou.

Vendido

Após o veículo ser arrematado, 10% do valor é destinado ao leiloeiro. Após isso o arrematante deve ir à Sefaz (Secretaria Estadual da Fazenda) para a impressão do boleto do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que é de 17% sobre o valor total da arrematação.

“Todas as taxas referentes à transferência do veículo serão por conta do arrematante. Feito isso, o veículo sai no nome do arrematante livre de pendências de débitos anteriores”, explicou o presidente do Detran-RR, Titonho Beserra.

O leilão terá início às 9h, no pátio da Vip Leilões, que está localizado na Rua das Três Marias, nº 139, no bairro Raiar do Sol.

Fernando D’Gilfa