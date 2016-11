Detran-RR: mais de 900 veículos vão a leilão em dezembro

O Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) vai realizar nos dias 2 e 3 de dezembro, a partir das 9h, no Auditório Tapiri do Sesi, que fica localizado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes 3710, seu segundo leilão de veículos de 2016.

Esse será o maior leilão já realizado pelo Detran-RR, quando serão disponibilizados mais de 900 veículos. Os proprietários que ainda desejam retirar o automóvel antes do leilão, devem quitar os débitos até o dia 1º de dezembro.

“O proprietário pode procurar o Detran ate um dia antes do leilão para retirar seu veículo. Deverá pagar os débitos e com isso o seu veículo não irá a leilão. Mais de 1100 pessoas foram notificadas, ate agora pouco mais de 200 pessoas retiraram seus veículos”, disse Daniel Calixto, presidente da comissão de leilão do Detran.

Os interessados que desejam olhar os veículos que serão colocados a leilão, podem fazer uma visita antecipada no endereço: Rua 3 Marias, 139, bairro Raiar do Sol, próximo ao viaduto. O local será aberto ao público nos dia 30 de novembro e 1º de dezembro, das 9h às 11h e das 13h às 17h.

Calixto explica que além do valor do arremate, o futuro proprietário ainda deverá pagar as taxas de 17% do ICMS e 5% do leiloeiro. “Esse valores são em cima do valor do arremate do veículo. A taxa do ICMS ele terá até três dias úteis para pagar no boleto e a taxa do leiloreiro deverá ser paga na hora, podendo ser em dinheiro ou em boleto impresso na hora”, explicou.

Esse ano a novidade será o leilão online. A ideia é dar maior agilidade e conforto para os usuários, fazendo com que o mesmo não precise estar presente para fazer o lance.

“Esse segundo leilão do Detran estamos trazendo uma opção de que o interessado faça seu lance através da internet. Assim, ele não precisa ir ate o local do leilão presencial, basta acessar o site, www.vipleiloes.com.br, se cadastrar e escolher através do edital Detran Roraima, selecionar o veículo e o lance que deseja efetuar”,

O Detran espera arrecadar um valor aproximado de mais de R$ 800.000 mil reais, de acordo com o número de veículos aptos para leilão.

Segundo o presidente do Detran, Chicão da Silveira, esses valores só poderão ser dados com exatidão após o vencimento dos boletos. “Nós estamos com uma expectativa de arrecadação bem maior que o primeiro leilão realizado esse ano, que foi um pouco mais de 450 mil reais. Mas, somente depois dos vencimentos dos boletos adquiridos pelos compradores é que podemos dar números finais a esses valores. Assim, vamos saber quantas pessoas pagaram e quantas ficaram inadimplentes”, concluiu.

Os valores arrecadados no leilão serão para quitar os débitos dos veículos arrematados. Após o pagamentos, caso haja alguma valor a ser ressarcido ao antigo proprietário, será feito uma convocação por meio de edital e o Detran fará o depósito em uma conta informada pelo proprietário. Se o valor do arremate for abaixo dos débitos existentes, o antigo dono terá seu nome inserido na dívida ativa.