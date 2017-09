Detran realiza quinto leilão de veículos em 2017

O Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima), realiza no dia 26 de setembro, o 5º leilão de veículo de 2017. O evento inicia às 9h e deve se estender até ás 17h, no pátio da Vip Leilões, na Rua das Três Marias, nº 139, no bairro Raiar do Sol.

O presidente do Detran, Titonho Beserra, explica quais as regras de arrematação de veículos e seus valores. “No ato da arrematação, o comprador deve pagar 10% do valor da arrematação para o leiloeiro. Após isso, o arrematante deverá dirigir-se a Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda) para a impressão do boleto do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que é de 17% sobre o valor total da arrematação. Todas as taxas referentes à transferência do veículo serão por conta do arrematante”, esclareceu.

Serão disponibilizados 188 lotes entre veículos de recuperação e sucatas. A visitação para verificação dos lotes será entre os dias 22 e 25 de setembro. Caso o interessado não possa visitar os lotes ou estar presente no leilão presencial, poderá acessar o site do leilão online: www.vipleilões.com.br e também fazer o lance no dia do evento, por meio do site.

Ainda de acordo com o presidente do Detran, esse método online facilita a compra para quem não pode estar presente no leilão presencial. “O interessado deve fazer um cadastro no site www.vipleiloes.com.br e por meio dele, dar seus lances pela internet. A ideia do leilão online é dar maior agilidade e conforto para os compradores, principalmente para aqueles que não possam estar presentes”, concluiu Titonho.

O horário disponível para visitas dos lotes aptos a leilão é das 8h às 17 horas. Os veículos estão distribuídos em dois pátios: o pátio CRD, na Rua Rui Baraúna, 215, no bairro Caranã e o pátio ‘Vip Leilões’, na Rua das Três Marias, nº 139 no bairro Raiar do Sol.

Fernando D’Gilfa