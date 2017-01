Detran e Prefeitura de Mucajaí discutem parceria para fiscalização

O Presidente do Detran Roraima, Chicão da Silveira, se reuniu nesta segunda-feira, 23, com a prefeita de Mucajaí, Eronildes Aparecida, para possibilitar um convênio de cooperação institucional entre o Departamento Estadual de Trânsito e prefeitura daquele município.

Chicão colocou a Circunscrição Regional (Ciretran) de Mucajaí, órgão responsável pela fiscalização e administração do Detran nos municípios do interior à disposição para fornecer a prefeitura e sua guarda municipal, o acesso ao sistema Getran. A ideia é possibilitar a fiscalização conjunta do trânsito no município.

A parceria vai permitir que durante as blitze e fiscalizações de rotina, a guarda municipal possa ter acesso ao cadastro de veículos e condutores do nosso Estado por meio do Getran.

O presidente do Detran destacou que o convênio vai fortalecer a segurança e o controle do trânsito. “Nossos agentes vão auxiliar a guarda municipal nos procedimentos de fiscalização além dos dados de condutores para verificação da validade da CNH, tudo em prol da segurança e melhoria do trânsito em Mucajaí”.

A prefeita ressaltou ainda que tem interesse em municipalizar o trânsito, instituindo o sistema municipal de trânsito. Inclusive requisitou do Detran informações e apoio.

Ainda de acordo com o Chicão da Silveira, o Detran estará aberto a qualquer trabalho de cooperação com as prefeituras por meio das Ciretrans, auxiliando o processo de municipalização do trânsito.

Fernando D’Gilfa