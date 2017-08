Detran e Banco do Brasil fazem parceria para pagamentos de guias

O Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito) e o Banco do Brasil em Roraima lançaram nesta terça-feira (22), uma parceria para proporcionar mais comodidade aos proprietários de veículos do Estado de Roraima.

A partir de agora, todos os boletos de pagamento emitidos pelo Detran Roraima podem ser pagos nos terminais de autoatendimento do BB (Banco do Brasil) com cartões de débito de todos os bancos.

Essa á uma novidade que o Detran traz para os usuários, principalmente aqueles que não fazem parte da clientela dos bancos conveniados ao departamento.

“A pedido do Detran, o Banco do Brasil implantou um novo canal para pagamentos de borderôs emitidos por este departamento. Com isso os usuários terão mais opções e maneiras para pagar seus boletos, mesmo que não sejam clientes do BB, pois os caixas eletrônicos reconhecem o cartão de outros bancos”, explicou o presidente do Detran-RR, Titonho Beserra.

O serviço já está funcionando no departamento para qualquer cartão de débito de outro banco e também em qualquer caixa do Banco do Brasil. O objetivo é facilitar a vida do usuário, fazendo com que ele tenha mais agilidade para resolver suas pendências.

Esta é a primeira vez que um órgão público de Roraima permite pagamentos de guias com cartão de outros bancos. Ainda de acordo com Beserra, esse procedimento é considerado uma inovação no relacionamento com os usuários e um avanço na prestação de serviços do Detran-RR.

“Essa parceria demonstra a nossa preocupação em inovar e disponibilizar novas opções para os cidadãos, otimizando o seu tempo. Os pagamentos que antes eram realizados em outros bancos demoravam até 48 horas pra ser dada baixa e, com essa nova opção, a baixa em nossos sistemas será após 40 minutos. Essa novidade beneficia a todos, independente se os usuários são clientes ou não do banco”, concluiu Beserra.

Passo a passo

A utilização dos terminais do BB com cartões de outros bancos é simples. Primeiro, insira o cartão. O sistema vai iniciar a tela para pagamento das taxas do Detran. Será necessário inserir seu CPF e telefone, para permitir o contato em caso de algum problema. Use o código de barras e faça o pagamento na opção débito.

Fernando D’Gilfa