Detran: Chicão da Silveira afirma que vai reforçar ações voltadas para o trânsito

Na sexta-feira, 9, o secretário chefe da Casa Civil, Oleno Matos, apresentou aos servidores do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), o deputado Chicão da Silveira, que assume a presidência do órgão em substituição à Luiz Eduardo Castilho, que passa a ocupar o cargo de diretor financeiro da instituição.

Matos ressaltou que a missão de Silveira é dar continuidade aos projetos em andamento e criar os que visem diminuir o índice de acidentes e sequelados em Roraima. Além de buscar melhorias para a instituição, priorizando a valorização dos servidores e tendo como tarefa fundamental, conseguir o apoio para a aprovação da Lei de taxas. “As mudanças realizadas tem objetivo único de levar para a população um Departamento dinâmico e atuante”, afirmou.

Chicão da Silveira afirmou que o desafio vem engrandecer sua vida pública, e que as metas determinadas pela governadora Suely Campos serão cumpridas de forma a atender os anseios da população e dos servidores. “Estou com 29 anos de vida pública e este será mais um grande desafio que temos para superar. Vamos somar a vontade de acertar com valorização e respeito aos servidores que são nossos grandes aliados nesta missão”, afirmou.

Em nova função no departamento, Luiz Eduardo Castilho, reafirmou seu compromisso com as metas governamentais estabelecidas. “Estou aqui para somar com o trabalho a ser desenvolvido pelo presidente que assume, agora em uma nova função, mas com a mesma determinação e comprometimento”, declarou.

Biografia

Francisco Assis da Silveira (Chicão da Silveira) nasceu em Itapagipe – Minas Gerais e chegou à Roraima no dia 30 de julho de 1980 onde firmou residência com a família. Sua vida política iniciou no município de Alto Alegre onde foi eleito vereador no ano 1985. Seu primeiro mandato como deputado estadual foi em 1998, seguido das legislaturas de 2006, 2010 e 2014.