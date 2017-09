Desfiles marcam programação da Independência na Comunidade Darôra

A Comunidade Indígena do Darôra, localizada na área rural de Boa Vista, no baixo São Marcos, foi o local escolhido para sediar as comemorações da independência na quinta-feira, 7. A cada ano, uma comunidade é definida para promover o desfile que inclui os alunos das escolas localizadas na comunidade, além da polícia indígena.

Este ano, participaram 10 escolas e houve a apresentação da fanfarra de uma escola convidada, além da fanfarra da Comunidade de Campo Alegre. Na ocasião, houve concurso para eleger o melhor desfile das escolas.

“A proposta é mostrar a interculturalidade aos alunos e promover o intercâmbio de informações com outras escolas e comunidades procurando promover a prática do civismo e para que os alunos levem isso para a vida”, destacou o professor Paulo Augusto da Silva.

O aluno Mirleson da Silva Oliveira lembrou que já é o terceiro ano que participa do desfile. “Nós nos preparamos antes e eu e meus colegas ficamos muito empolgados e alegres em poder desfilar e comemorar a independência do nosso pais. Com certeza é um aprendizado que levarei comigo para sempre”, frisou.

A 1ª tuxaua da Comunidade Darôra, Beni Souza da Silva, enfatizou que se sentiu muito satisfeita por poder receber as outras comunidades na comemoração do 7 de setembro. “Nós temos esse dever de ensinar lições de civismo principalmente para as crianças para que se tornem cidadãos de valores no futuro”, concluiu.

O superintendente de Assuntos Indígenas da Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas (SMAI), Iris Rocha Freitas Filho, destacou que a prefeitura sempre apoia os eventos nas comunidades. “Tudo é sempre muito organizado e bem recebido pelos moradores. Foi muito interessante poder ver crianças e adultos levando o patriotismo consigo”, concluiu.

Concurso dos desfiles – A Comunidade elegeu as três escolas que se destacaram no desfile de 7 de setembro. Os alunos foram julgados por uma comissão de professores de várias comunidades.

Resultado:

1° lugar: Escola Paulo Augusto da Silva

2° lugar: Atanásio Mota

3° lugar: Escola Genival Thomé