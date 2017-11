Desenvolvimento regional e empreendedorismo são temas do VI Fórum de Integração

A sexta edição do Fórum de Integração: Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica (Forint) do Instituto Federal de Roraima (IFRR), que tem como tema “Empreendedorismo e desenvolvimento regional e sustentável”, ocorre nos dias 28 e 29 de novembro, no Campus Amajari, norte de Roraima, durante todo o dia.

Na programação, constam nove oficinas/minicursos, palestras, mesas-redondas, salas temáticas, oficinas, apresentação de trabalhos em formato de pôster, exposições tecnológicas e apresentações culturais. Considerado o maior evento técnico-científico da instituição, a cada ano o fórum é sediado por um campus diferente.

Ano passado, a realização ficou por conta do Campus Boa Vista. O objetivo do Fórum de Integração é promover espaço de conhecimentos e saberes que possibilite a discussão sobre o sentido da educação profissional, científica e tecnológica oferecida nos diferentes níveis e modalidades, e sobre o processo de construção identitária do IFRR.

Para esta edição, já são 480 inscritos, sendo que, no dia do evento, quem não conseguiu efetivar a inscrição pelo site poderá fazê-lo. As nove oficinas têm 226 pessoas inscritas, além dos 159 trabalhos para apresentação em formato de pôsteres. Mais de 100 deles são resultados dos programas institucionais do IFRR, o Pibict, o Inova e o Pbaex.

Conforme o diretor-geral do Campus Amajari, desde outubro os trabalhos internos na escola foram intensificados, com reuniões constantes para tratar do evento. Ele lembra que uma das ideias que surgiu nesses encontros foi proporcionar espaço para que as comunidades e produtores expusessem seus trabalhos.

Entre os que vão fazer exposição de trabalhos, está um grupo de mulheres da Comunidade Indígena do Guariba, localizada no Amajari, capacitadas pelo programa Mulheres Mil/Campus Amajari. Elas vão levar molho de pimenta e pintura em tecido. Outro grupo de senhoras capacitadas para ensinar mulheres a gerar renda irá vender artesanato: sandálias customizadas. Os artesãos da Serra do Tepequém vão expor peças em pedra-sabão.

Programação

Na parte da manhã, ocorre o credenciamento, das 8h às 9h, seguido da apresentação/avaliação dos banners e da mostra tecnológica, que vai até às 11 horas. Das 11h30 às 13h30, haverá apresentação cultural. As oficinas e os minicursos serão das 13h30 às 17h30.

A abertura começa às 17h45, com apresentação da Banda Sinfônica do Campus Boa Vista e do coral indígena da Vila Três Corações. O ex-reitor do IFRR Ademar de Araújo Filho fará a palestra de abertura sobre o tema o evento. O primeiro dia do fórum se encerra com atividades culturais, com a apresentação de Eliakin Rufino, da banda Camsom (formada por servidores do CAM) e da banda de música Cruviana/UFRR.

No dia 29, das 8h às 10h, ocorre a mesa-redonda Empreendedorismo e Desenvolvimento Regional: Experiências Exitosas. Ainda na parte da manhã, terá a palestra de encerramento sobre “A relação das ações afirmativas e o desenvolvimento regional”, com André Luiz de Figueiredo Lázaro, da Uerj. Na parte da tarde, os participantes terão atividades de campo encerrando a programação do VI Forint.