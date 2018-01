Desenvolve RR visita municípios para dar orientações sobre linhas de crédito

Para orientar pessoas que solicitaram linhas de crédito da Desenvolve-RR (Agência de Desenvolvimento de Roraima), técnicos da agência realizaram visitas técnicas esta semana para empreendedores nos municípios de Alto Alegre e Boa Vista.

No Alto Alegre, os microempreendedores almejam expandir o serviço de papelaria e no ramo de artigos e vestuários. Já em Boa Vista, na área de alimentação. As visitas técnicas ocorrem conforme a demanda na instituição.

Segundo o presidente da Desenvolve-RR, Weberson Pessoa, esse trabalho serve para acompanhar os empreendedores e orientá-los em todo o processo de concessão do crédito.

“Ao liberar crédito, o Governo de Roraima fomenta a economia local dando oportunidade de crescimento a pequenos negócios como restaurantes, marcenarias, salões de beleza, borracharias, lojas de confecções e cosméticos”, explicou.

Banco do Povo

O Banco do Povo é um programa de crédito destinado aos empreendedores. Os investimentos podem ser utilizados como capital de giro e na aquisição de equipamentos e máquinas. Os empréstimos variam de R$ 3 mil a R$ 15 mil, com taxas de juros baixas. O prazo de amortização do crédito de até 24 meses.

Vanessa Brito