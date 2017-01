Desenvolve RR vai aumentar investimentos em 2017

O volume de recursos a serem destinados para empréstimos a aos empreendedores de Roraima, por meio da Desenvolve RR (Agência de Desenvolvimento de Roraima), será ampliado em 2017. O orçamento previsto é de R$ 6 milhões, disponibilizados para empreendimentos nos principais setores da economia.

O interior continuará tendo prioridade nas ações com a perspectiva de receber investimentos de R$ 500 mil para a agricultura familiar e demais segmentos da produção.

Segundo informou o diretor presidente da Desenvolve RR, Weberson Pessoa, o plano de ações de crédito da Agência para o interior é baseado no programa de desenvolvimento rural, para reestruturar o setor agrícola.

“A meta é melhorar a produção investindo nos arranjos produtivos. Queremos que as coisas aconteçam de forma que o produtor consiga plantar, vender e também honrar com os empréstimos”, comentou.

Piscicultura

O setor de piscicultura também faz parte da cadeia produtiva atendida pela Desenvolve RR. A instituição tem orçamento estimado em R$ 1 milhão para movimentar a produção de pescados em Roraima.

“Nós também vamos trabalhar com o turismo sustentável, com recursos na ordem de R$ 800 mil. Para os setores da produção, vamos destinar recursos do Funder (Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Roraima)”, afirmou Weberson.

Linhas de crédito

A previsão é que em 2017 sejam investidos R$ 3 milhões junto aos empreendedores para aquisição de máquinas, equipamentos, ferramentas, utensílios e outros, por meio do Balcão de Ferramentas

Já a linha de crédito Banco do Povo, que abrange o setor de comércio e serviços para as áreas urbanas do Estado, vai disponibilizar R$ 2 milhões. Os recursos são exclusivos para investimento em negócios, sejam constituídos por pessoa física ou jurídica.

Na modalidade pessoa jurídica, os empréstimos têm o limite de R$ 15 mil, e pessoa física até R$ 5 mil, com prazo de 24 meses para pagamento. Os juros são de 2,13% ao mês.

A novidade da Desenvolve RR para 2017 é o programa Giro Empreendedor, que vai disponibilizar R$ 2 milhões para as pequenas e médias empresas. O limite de empréstimo será de até R$ 120 mil, com taxa de juros de 1,9% ao mês. “Nosso esforço é para incrementar e movimentar a economia de Roraima. Precisamos impulsionar nosso mercado para gerar emprego e renda”, comentou Weberson.

Jonas Elmore