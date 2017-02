Desenvolve RR leva ação de crédito ao interior

A Desenvolve RR (Agência de Desenvolvimento de Roraima) inicia esta semana a realização das ações itinerantes de crédito, que acontecerão todo o ano em todos os municípios. A primeira ação ocorre em Alto Alegre, a partir de terça-feira, 7, e vai até o dia 9, quinta-feira.

A proposta da Desenvolve RR é injetar recursos em todos os setores da economia, levando acesso ao crédito a todos os micro e pequenos empresários, trabalhadores autônomos e produtores rurais dos municípios do Estado de forma menos burocrática, potencializando os investimentos no interior.

Em Alto Alegre, a Desenvolve RR atuará com uma equipe de seis técnicos e um diretor, realizando atendimentos num ônibus equipado e personalizado para receber o cadastro de propostas dos clientes e realizar visitas técnicas.

Serão oferecidas as linhas de investimentos Banco do Povo e Crédito Rural. Os financiamentos são de até R$ 5 mil para pessoa física, e de até R$ 15 mil para pessoa jurídica. As taxas de juros são de 2,13% ao mês e prazos de até 24 meses para amortização do crédito.

A Desenvolve RR também fará atendimentos para o programa Balcão de Ferramentas, destinado à aquisi­ção de máquinas e equipamentos, construção civil, instalações e montagens, móveis e utensílios e demais itens ne­cessários à ampliação da capacidade produti­va.

Segundo o presidente da Agência, Weberson Pessoa, as ações de crédito acontecerão em duas fases. Na primeira serão realizados os atendimentos, visitas e seleção de proponentes. Na segunda, as propostas serão analisadas, os técnicos farão as visitas necessárias e após a elaboração e assinatura de contrato será autorizada a liberação do credito.

“É importante que nossos eventuais tomadores de crédito fiquem atentos a nossa chegada em cada município do Estado e tenham em mãos os documentos necessários para iniciar o processo de financiamento”, observou Weberson.

Jonas Elmore