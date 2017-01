Desenvolve RR já investiu mais de 4 milhões na economia local

Os programas de Microcrédito do Estado operacionalizados pela Desenvolve RR (Agência de Desenvolvimento de Roraima) já liberou mais de R$ 4,7 milhões, beneficiando aproximadamente 600 empreendedores em todos os municípios roraimenses. A Agência disponibiliza linhas de microcrédito produtivo e orientado, voltadas para empreendedores formais e informais, que geralmente têm dificuldade de acesso ao mercado de crédito convencional.

“O trabalho da Desenvolve RR é para viabilizar e fortalecer os microempreendimentos familiares, com empréstimos de baixo valor, estimulando a geração de renda”, afirma o presidente da instituição, Weberson Pessoa.

Os microempreendedores entram para o programa Banco do Povo com um crédito de até R$ 5 mil para os que atuam na economia informal, e até R$ 15 mil para aqueles que já têm empresa constituída. “Nosso objetivo de abrir as portas do crédito vem sendo cumprido. Desde o início da gestão da governadora Suely Campos, em 2015, cerca de R$ 5 milhões foram aplicados”, declarou Weberson.

O Banco do Povo beneficia uma faixa de trabalhadores que sofre restrição de parte das instituições financeiras comerciais, embora se mantendo nos limites legais e prudenciais da regulação do Banco Central. A taxa de juros é baixa e o empreendedor poderá pagar o crédito em até 24 parcelas.

Para 2017 a Desenvolve RR já estabeleceu o planejamento estratégico para continuar investindo na economia do Estado, com apoio ao capital de giro, reformas e ampliações, aquisição de máquinas, equipamentos, implementos agrícolas, custeio rural, aquisição de animais, projetos de infraestrutura agropecuária, incorporação de novas tecnologias e sustentabilidade ambiental.

