Desenvolve RR apresenta linhas de crédito em Rorainópolis

A Desenvolve RR (Agência de Desenvolvimento de Roraima) vai apresentar as linhas de crédito disponíveis na instituição a um grupo de pequenos e médios empreendedores, urbanos e rurais, na sede local da Univirr (Fundação Universidade Virtual de Roraima), em Rorainópolis.

As alternativas de financiamento à inovação econômica serão apresentadas nesta quinta-feira, 10, pelo presidente da Agência, Weberson Pessoa. “Será mais uma oportunidade para divulgação das ações da Desenvolve RR em parceria com a Sala do Empreendedor do Sebrae de Rorainópolis”, afirmou.

Com foco no crescimento econômico, o objetivo da Desenvolve RR é apresentar alternativas diferenciadas de financiamento para as empresas e trabalhadores autônomos do município que tenham projetos inovadores em desenvolvimento e planejam novos investimentos em 2017.

As taxas de juros são bem menores que as existentes no mercado e variam de 0,25% a 2,40% ao mês. O prazo para pagamento vai até 24 meses, dependendo da linha escolhida. Hoje a Agência empresta até R$ 120 mil.

Há ainda uma linha específica para incentivar a produção rural e aquisição de máquinas e equipamentos. São itens financiáveis todos os bens e serviços relacionados a projetos agrícolas, incluindo a recuperação de pastagens, aquisição de matrizes e reprodutores, produção de alimentos por meio da agricultura familiar, e demais itens do agronegócio. As liberações de recursos se darão diretamente aos tomadores de crédito.

Na linha de crédito rural, o empreendedor tem limite máximo financiável de R$ 15 mil. Para a empresa, na linha balcão de ferramentas, o limite máximo financiável é de R$ 3 mil.

“A Desenvolve RR tem uma preocupação muito grande com o agronegócio. É por isto que oferece linha de crédito que estimula a produção, ou que financia a compra de equipamentos econômicos. Isto é também se preocupar com o desenvolvimento do meio rural”.

Jonas Elmore