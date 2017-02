Desembargadora Tânia Vasconcelos assume presidência do TRE-RR nesta segunda-feira

A desembargadora Tânia Vasconcelos toma posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR), biênio 2017/2019, nesta segunda-feira, 6, às 16h, no plenário da instituição. A magistrada roraimense foi a primeira mulher a presidir a Corte Eleitoral, no período de 2011/2013, e comandou as eleições municipais de 2012. No cargo de vice-presidente/corregedor, será empossado no próximo dia 10 de fevereiro o desembargador Jefferson Fernandes. Os dois magistrados substituem, respectivamente, os desembargadores Mauro Campello e Elaine Bianchi.

A nova presidente foi eleita, por unanimidade, em sessão ordinária do TRE-RR realizada no dia 7 de dezembro do ano passado. Tânia Vasconcelos foi escolhida, pelo critério de merecimento, em setembro de 2010, a primeira desembargadora do Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR), cargo no qual tomou posse dia 14 de outubro de 2010, preenchendo a vaga deixada por Carlos Henriques Rodrigues, no mesmo ano em que ganhou o 1º prêmio nacional de conciliação do Conselho Nacional de Justiça.

Uma das prioridades da nova gestão é a conclusão da biometria eleitoral no Estado, considerando que, conforme o calendário estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas eleições gerais de 2018 todo eleitor de Roraima deverá votar utilizando o sistema biométrico.

Perfil

Tânia Vasconcelos, 53 anos, nasceu em Boa Vista/Roraima. Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Amazonas em setembro de 1987. Foi promotora de Justiça do Estado do Amazonas no período de 1988 a 1991. Entrou para a magistratura em 1991 e tornou-se juíza titular da Comarca de Caracaraí/RR, onde trabalhou de 1991 a 1993.

Atuou como juíza da 1ª Vara Cível de Família da Comarca de Boa Vista/RR, nos anos de 1993/ 1994 e da 3ª Vara Cível de Registro Público, de 1994 a 1996, período em que também foi juíza eleitoral. No biênio 1997/1998, foi nomeada juíza membro do TRE-RR. No período de 1995 a 2006, foi juíza titular do 1º Juizado Especial Cível e Criminal. Presidiu a Associação dos Magistrados de Roraima de 1995 a 1997 e foi diretora do Fórum Sobral Pinto nos anos de 2002/2003.

Exerceu ainda o cargo de vice-presidente do FONAJE (Fórum Nacional de Juízes Estaduais) no biênio 2006/2007 e foi coordenadora do Programa Justiça Especial Volante de 2001 a 2006. Entre os anos de 2006 e 2010, atuou como juíza titular da Vara Itinerante e membro da Turma Recursal do Estado de Roraima, acumulando também a função de coordenadora dos Núcleos de Atendimento e Conciliação da Comarca de Boa Vista. Coordenou os programas: Justiça no Trânsito e Itinerante de Registro, além dos Juizados Especiais, desde 1995.

Presidiu a Justiça Eleitoral roraimense no período de fevereiro de 2011 a fevereiro de 2013. Em dezembro de 2012, foi escolhida por seus pares para presidir o TJRR no biênio 2013/2015. Em dezembro de 2014 foi eleita para o cargo de corregedora-geral de justiça, missão que encerrou em 2017, quando assume mais uma vez a presidência do TRE-RR.

Raimundo Siqueira