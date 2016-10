Desbravadores Digitais participam de palestras com policiais de várias instituições

Durante toda a tarde dessa quinta-feira, 20, cerca de 60 alunos do Projeto Desbravadores Digitais participaram de uma aula direcionada ao tema Segurança Pública, que foi ministrada no auditório do Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI).

Participaram das palestras educativas tenentes, sargentos e agentes de várias instituições policiais como a Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil. Cada autoridade explicou aos alunos as funções que exercem e a importância do trabalho da instituição para a segurança da população.

O tema segurança faz parte do planejamento da segunda proposta de Políticas Públicas do Projeto Desbravadores Digitais. Esse assunto foi escolhido pelos alunos ao identificarem a necessidade dos moradores dos bairros em que vivem, por meio de pesquisa de campo. Dados sobre instituições de segurança pública fazem parte do mapeamento digital que os alunos do projeto estão fazendo da cidade.

Os agentes Eric Oliveira e Leandro Ornelas, que fazem parte do Grupo de Educação para o Trânsito (Getran), da Polícia Rodoviária Federal, falaram sobre as várias funções dessa instituição e a importância do serviço deles para toda a sociedade.

“O trabalho de orientação educativa principalmente com crianças e adolescentes é de suma importância para que possamos aumentar a conscientização em relação a responsabilidade no trânsito. Adorei esse momento e a iniciativa desse projeto foi muito boa, espero ter contribuído para o esclarecimento dos alunos”, destacou Oliveira.

Segundo a instrutora do Projeto Desbravadores Digitais, Karen Fredo, esse foi um momento importante para os alunos, porque eles conseguiram ter uma interação direto com membros das instituições policiais. “Para esse segundo módulo do curso é essencial que eles conheçam bem o trabalho e a atribuição de cada força policial. Adorei ver a empolgação dos alunos com as apresentações”, concluiu a instrutora.

Para aluna Julia Camila Gomes, 12 anos, o tema escolhido é um assunto que precisa ser trabalhado por causa do aumento da criminalidade. “Achei super legal as palestras, hoje eu consegui aprender mais sobre a função da polícia”, disse a aluna.

Para essa segunda fase do projeto os alunos também vão fazer o mapeamento in loco dos locais que a população tem acesso às instituições de segurança pública como delegacias, postos fiscalizadores, além de fazer o levantamento estatísticas de crimes ocorridos.

Desbravadores digitais

O projeto é voltado para alunos de 11 a 15 anos, de escolas públicas e privadas. São eles que fazem o levantamento e a identificação de praças, parques, estabelecimentos comerciais, pontos turísticos, de cultura e aventura e instituições públicas.

As informações levantadas serão uma espécie de diagnóstico de cada bairro e, a princípio, devem ser utilizadas pelos gestores públicos como base para a elaboração de políticas públicas. Por exemplo, as informações sobre uma praça, podem orientar o prefeito do município sobre o que precisa ser feito no local, desde um serviço de manutenção até uma reforma. Posteriormente, o mapa poderá ser objeto de pesquisa para a população.

Aline Brito