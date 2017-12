Dermatologista orienta servidores da Assembleia Legislativa sobre câncer de pele

O câncer de pele, segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer), corresponde a 30% de todos os tumores no Brasil. Para o Dezembro Laranja de 2017, movimento que pretende estimular a população na prevenção e diagnóstico da doença, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SDB) lançou a campanha ‘Se Exponha, mas Não se Queime’, de orientação e conscientização à população sobre os perigos e cuidados com a pele devido a exposição ao sol.

A servidora da Assembleia Legislativa, Fátima Oliveira, participou na tarde dessa quarta-feira, 13, de uma palestra com a médica dermatologista Danielle Lopes, e conheceu um pouco mais sobre a doença, cuidados, prevenção ao câncer de pele, tipos de protetores e a importância de preservar o maior órgão do corpo humano das ações do sol. Ela contou que o uso de protetor solar é uma rotina. “Nós que somos mais velhas, no começo, na infância e na adolescência, deixamos isso um pouco de lado. Mas, quando fiquei adulta comecei a me cuidar e quando eu tive meu filho aí me preocupei com isso”, recordou.

Fátima reconhece que esses cuidados devem começar cedo, das mães com os filhos. “Recomendo para todas as mamães porque a exposição ao sol, principalmente aqui onde a incidência de raios solares é mais intensa e muito prejudicial à saúde”, frisou.

A palestra aconteceu no plenário Deputado Valério Magalhães com a presença de servidores do Poder Legislativo. Depois das explicações da dermatologista, um bate papo foi aberto para esclarecimentos de dúvidas e orientações quanto aos tipos de produtos e procura por especialistas.

Danielle é médica da Assembleia Legislativa e atende os servidores rotineiramente, mas devido ao mês de dezembro resolveu trabalhar com a temática do Dezembro Laranja. “É importante o mês para conscientização, mas a conscientização tem que ser o ano inteiro. O câncer de pele é muito incidente em todo o mundo, ele é responsável por mais de 30% de câncer e é importante falarmos sobre isso”, destacou. Quanto mais cedo acontecer o diagnóstico, mais fácil tratar a doença.

A dermatologista alerta ainda para o período de exposição ao sol e a quantidade de protetor solar a ser usado. “O uso do protetor solar tem que ser diário. O protetor deve ser reaplicado a cada duas horas, sempre 20 minutos antes da exposição ao sol. E esse tempo pode ser diminuído se a pessoa tiver uma sudorese intensa, praticar atividade física, entrar numa piscina, num rio, tomar banho”, complementou.

Yasmin Guedes