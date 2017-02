Deputados representam Roraima durante Parlamento Amazônico no Pará

Os deputados Lenir Rodrigues (PPS) e Gabriel Picanço (PRB) estão representando Roraima na 10ª Reunião Ampliada do Parlamento Amazônico, que acontece na cidade de Marabá, no Sudeste do Pará, nesta quinta-feira, 16.

Conforme Lenir Rodrigues, essa reunião é uma preparação para o próximo encontro do Parlamento Amazônico Internacional, que acontecerá no mês de março no Canadá. “O Canadá é um país que tem mineração em terras indígenas, de forma ordenada, e que obtém sucesso. Estamos debatendo também sobre a LeiKandie verificando a opinião dos povos indígenas presentes nesta reunião”, explicou a parlamentar.

Por ser a única mulher da diretoria do Parlamento Amazônico Internacional, Lenir chama a atenção para a necessidade das mulheres ocuparem espaços públicos. “É uma grande honra ser a única mulher na diretoria do Parlamento Amazônico Internacional. É uma verdadeira luta para que a mulher ocupe mais espaço nestes fóruns representativos da população, porque se o deputado e a deputada estadual representam a população, nós necessitamos que mais mulheres estejam nessas instâncias de representatividade”, comentou.

O Parlamento Amazônico é um espaço que reúne os parlamentares da Amazônia para discutir temas comuns em toda a Amazônia Legal. “Isso é importante para que nós possamos ter um único discurso perante o Congresso Nacional para desenvolver políticas públicas benéficas para a Amazônia Legal, e fortalecer junto ao Congresso Nacional essas políticas e os investimentos nos Estados que compõem a Amazônia, que é um território desconhecido para muitos membros do Congresso Nacional”, esclareceu Lenir.

A próxima reunião do Parlamento Amazônico será na cidade de Imperatriz, no Maranhão, no mês de abril. No período de 7 a 9 de junho, em Foz de Iguaçu, no Estado do Paraná, está prevista para acontecer areunião da Unale (União Nacional dos Legislativos Estaduais).“Ainda não está definido o local da reunião do mês de maio. Por ser essa reunião a primeira a acontecer no interior de um Estado, os parlamentares estão reivindicando para que seja no município de Rorainópolis, em Roraima. Na pauta estão discussões sobre a energia e a extração de madeira naquela região”, concluiu Lenir.

Marilena Freitas