Deputados aprovam projeto que reserva vagas da UERR para candidatos de Roraima

Aprovado por unanimidade na sessão desta quarta-feira, 18, na Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), com 14 votos, o projeto de lei nº 078/17, de autoria do deputado Joaquim Ruiz (PTN), que estabelece a reserva de vagas na Universidade Estadual de Roraima (UERR) para candidatos provenientes de Boa Vista e do interior do Estado.

O projeto será encaminhado para sanção governamental e tem como proposta, facilitar o acesso dos roraimenses ao ensino superior. A matéria estabelece a reserva de, no mínimo, 40% das vagas para quem concluiu o ensino médio em Boa vista e outros 40% para quem concluiu no interior. Os 20% restantes para a ampla concorrência.

Joaquim Ruiz, autor da matéria, viu essa aprovação com sentimento de dever cumprido neste mandato. Primeiro com a inserção do curso de Medicina na grade da instituição, agora com as cotas para estudantes de Roraima. “Damos a oportunidade para todos os pais que sonham em ter um filho médico ou enfermeiro, principalmente os que estão morando nos lugares mais distantes do nosso Estado como Caroebe, Uiramutã”, defendeu.

O próximo passo, segundo Ruiz, é aguardar a decisão da chefe do Executivo para transformação do projeto em lei e, assim, assegurar o direito a um curso de graduação na universidade pública estadual.

Yasmin Guedes