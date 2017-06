Deputados aprovam projeto que cria vagas em concurso para tecnólogo em Agroecologia

Criação de vagas no quadro de servidores do Estado para os profissionais graduados em Tecnólogo em Agroecologia. É o que prevê o Projeto de Lei 062/2017, de autoria dos deputados George Melo (PSDC) e Jalser Renier (SD), que foi aprovado por unanimidade na manhã desta terça-feira, 27, durante sessão plenária na Assembleia Legislativa de Roraima.

Para George Melo, esse projeto não beneficiará somente os profissionais tecnólogos, mas os produtores rurais que trabalham com agricultura familiar. “Conversamos com esses tecnólogos que nos informaram que estão atuando no interior do Estado, mas exercendo outras profissões”, disse.

Segundo o parlamentar, são mais de 50 profissionais, que são formados pela UFRR (Universidade Federal de Roraima). “Esses tecnólogos estudaram e estão preparados para ajudar os produtores que lidam na agricultura familiar, podendo melhorar a qualidade dos nossos alimentos. Mas, infelizmente, não são reconhecidos por meio de abertura de vagas nos concursos promovidos no nosso Estado”, ressaltou George Melo.

Segundo o deputado, essa lei dará aos tecnólogos em Agroecologia as condições que precisam para atuar em sua área de formação, assim como a possibilidade de participar de concursos e poderem vir a melhorar a nossa agricultura familiar. Ainda de acordo com ele, 80% dos produtos consumidos em Roraima não são oriundos do agronegócio, mas da agricultura familiar.

O parlamentar reconhece que esse profissionais estão preparados não somente para ensinar o preparo do alimento, mas também para colaborar com o produtor rural a se organizar em cooperativas, a vender o produto com mais eficiência. O Projeto de Lei 062/2017 agora seguirá para sanção do Executivo.

Edilson Rodrigues