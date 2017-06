Deputados aprovam LDO por unanimidade com sete emendas

Os deputados estaduais aprovaram por unanimidade, com 18 votos, na sessão ordinária desta quarta-feira, 28, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) com valor estimado de R$ 3,8 bilhões, e com sete emendas. O Projeto de Lei 050/2017 segue agora para ser sancionado ou vetado pelo Poder Executivo.

As emendas tratam sobre a obrigatoriedade da execução das emendas individuais dos deputados; da garantia de participação dos Poderes e de órgãos na programação e na execução orçamentária e financeira do exercício de 2018; do limite de 20% para abertura de créditos suplementares; da autonomia orçamentária e financeira na abertura de créditos suplementares para os poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público do Estado, Defensoria Pública do Estado (DPE) e Ministério Público de Contas (MPC), e da garantia da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde, conforme estabelece a Emenda Constitucional nº 48/2016. “Algumas das sete emendas são apenas para aperfeiçoar o texto como a que destina mais recursos para a saúde, que passou de 12% para 18% do Orçamento, conforme PEC (Proposta de Emenda à Constituição), para que a Secretaria de Saúde do nosso Estado possa investir mais na compra de remédios, colocar mais profissionais de saúde para atender nosso cidadão”, disse o vice-presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Roraima, deputado Coronel Chagas (PRTB).

Para o deputado Brito Bezerra (PP), líder do Governo na Casa, a LDO está enxuta e as emendas aperfeiçoaram a lei. No entendimento dele, o governo, seguindo as diretrizes da LDO, conseguirá elaborar uma LOA para contemplar todos os programas de Governo. “Dessa vez a aprovação da LDO contempla a vontade do Governo e os compromissos dos parlamentares em ajudar. Discutimos amplamente as emendas e acordos. Foram todos justos. Uma das emendas importantíssimas é a que dá ao Governo o poder de remanejamento de 20% do próprio Orçamento dentro das prioridades de Estado. Outra emenda relevante é a que os Poderes não serão mais partícipes de um possível acréscimo na arrecadação, mas também não serão mais passíveis de decréscimos. Se houver uma arrecadação menor os Poderes não vão mais sofrer prejuízos. Também considero justa a emenda que garante, de forma constitucional, a execução das emendas parlamentares individuais, e agora em um modelo mais operacional”, disse o parlamentar.

O modelo operacional a que o deputado Brito Bezerra se refere é que ficou estabelecido na LDO que os recursos para execução das emendas individuais dos paramentares, chamadas também de emendas impositivas, deverão ser garantidos pelo Executivo Estadual no orçamento anual.

A partir de hoje, os deputados estaduais entram em recesso parlamentar por 30 dias. Na prática, as sessões ordinárias em plenário estão suspensas até o início de agosto. As demais atividades do Poder Legislativo continuam normalmente.

Marilena Freitas