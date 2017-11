Deputados analisam nove projetos em reunião da Comissão de Juventude

Aprovado na Comissão de Cultura e Juventude, da Assembleia Legislativa de Roraima, nessa quarta-feira, 22, o projeto de lei nº 081/17, autoria do deputado Mecias de Jesus (PRB), que transforma o quarto sábado de setembro como o ‘Dia da Marcha para Jesus’, evento evangélico que acontece anualmente pelas ruas de Boa Vista.

O poder público, por meio de secretarias estaduais, deverá promover os meios necessários para que o evento aconteça de forma legal e sem prejuízo a população e a organização da Marcha. A responsabilidade em promover o evento, segundo a matéria, é da Ordem de Ministros Evangélicos de Roraima (OMERR).

Além desse, mais oito projetos foram aprovados em comissão nessa quarta-feira, em reunião realizada no plenário Noêmia Bastos Amazonas. O grupo é composto pelos deputados Masamy Eda (PMDB) – presidente; Valdenir Ferreira (PV) – vice; Dhiego Coelho (PSL), Chico Mozart (PRP) e Angela Aguida Portella (PSC), como membros.

Entre os projetos de lei aprovados em comissão esteve o nº 107/17, de autoria do deputado Soldado Sampaio (PCdoB), para criação do Dia do Cristão, a ser celebrado no dia 30 de novembro. Teve ainda a aprovação do projeto de lei nº 038/2017, do deputado Mecias de Jesus (PRB), que cria o Dia dos Desbravadores. Além disso, a proposta da deputada Aurelina Medeiros (PODE), aprovada em comissão, formaliza a ‘Lei de Incentivo a Formação Política e Participação da Juventude Roraimense no Processo Legislativo Estadual e nas Políticas Públicas Estaduais’.

Segundo o presidente da Comissão de Cultura e Juventude, deputado Masamy Eda, todas as matérias são importantes para a sociedade, pois abrangem públicos variados. “Encerramos mais de nove projetos, todos aprovados pelos membros dessa comissão de Juventude, lidos os relatórios e agora eles vão para as outras comissões para serem aprovados em plenário”, explicou.

Yasmin Guedes