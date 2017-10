Deputado recebe coordenadora da União das Mulheres Indígenas da Amazônia

A coordenadora geral da União das Mulheres Indígenas da Amazônia (Umiab), Telma Taurepang, esteve no gabinete do deputado federal Edio Lopes (PR/RR) na tarde desta sexta-feira, 26, para pedir apoio do parlamentar em ações concretas dentro das comunidades indígenas para desenvolver projetos de bovinocultura, artesanato, corte e costura.

Telma ressalta que o projeto de criação de gado, num primeiro momento, será importante para garantir a segurança alimentar nas comunidades indígenas de Roraima, e posteriormente, com abrangência em todos os nove estados da Amazônia Legal. “As mulheres indígenas têm a sensibilidade maior de entender que o projeto precisa ser executado e multiplicado para as outras comunidades indígenas”, disse.

A coordenadora, que é indígena da comunidade da Mangueira, em Amajarí, agradeceu o trabalho do deputado, e destacou que o projeto irá assegurar não só o lado sustentável das comunidades, mas também o lado econômico. “A ação vai gerar uma renda não só pra ela, mas para toda a família e para toda a comunidade indígena. A mulher indígena terá governança de qualidade dentro do território dela mesma”, completou.

A Umiab trabalha com 11 regiões dentro de Roraima. É uma organização em defesa da participação das mulheres indígenas da Amazônia Brasileira em temáticas importantes do movimento indígena da região.