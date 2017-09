Deputado pede prioridade para liberação de recursos em audiência no Palácio do Planalto

Na tarde desta quarta-feira, 6, o deputado federal Edio Lopes (PR/RR) se reuniu com o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy, no Palácio do Planalto, onde pediu prioridade na liberação de recursos e empenhos financeiros a municípios de Roraima.

Ao município de Amajarí, Edio pediu apoio do ministro na liberação de recursos, no valor de R$ 780 mil, para a eletrificação rural aos moradores da vicinal do Ereu. O ministro, sabendo que é uma demanda importante, disse que verificará a situação com o Ministério da Agricultura, responsável pelo convênio, para que a verba seja liberada. Trata-se de uma ação em que as obras já estão em andamento.

O deputado pediu, também, liberação de empenhos financeiros para obras de eletrificação rural nos municípios de Normandia e Mucajaí, sendo que este último tem ainda uma demanda para a construção da feira do pequeno produtor e aquisição de máquinas. São propostas já aprovadas nos Ministérios e que faltam apenas os empenhos para suas contratações.

O parlamentar e o ministro conversaram, ainda, sobre a pauta de votação na Câmara dos Deputados e outros diversos assuntos políticos. O ministro mostrou-se satisfeito com esta semana, onde foram priorizados assuntos de interesse do governo em votações na Casa.