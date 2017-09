Deputado pede apoio do Ministério da Integração na recuperação de danos causados pela chuva no município de Normandia

O deputado federal Edio Lopes (PR/RR) esteve em reunião, nesta terça-feira, 12, pela manhã, com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, para pedir apoio do Ministério na recuperação de estradas e pontes do município de Normandia, que sofreram danos durante o período das chuvas.

Estiveram presentes também na reunião, o senador Romero Jucá (PMDB/RR), o prefeito do município, Gute Brasil (PDT/RR) e o presidente da Câmara de Vereadores do município, vereador Carlos Alberto “Kátio” (PDT/RR), o secretário nacional de Desenvolvimento Regional do Ministério, Marlon Cambraia, e assessores parlamentares.

A situação do município de Normandia, região indígena de Roraima, é delicada, e com as chuvas de inverno ocorridas no meio do ano, as condições pioraram. Muitas pontes caíram e aterros e bueiros foram rompidos, deixando as comunidades sem acessos a serviços de saúde e de transporte escolar. Foi decretado estado de emergência, reconhecido pelo Ministério no final de agosto.

Edio Lopes conhece bem a região e se mostrou bastante preocupado com as condições de Normandia. O parlamentar ressaltou durante a reunião que o foco é reconstruir e construir pontes, e contratar máquinas para a recuperação de estradas vicinais.

Após a reunião com o ministro, o prefeito se encontrou com o coordenador-geral de Administração e Assessoramento da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), Wesley de Almeida Felinto, que o orientou a elaborar um levantamento detalhado dos pontos críticos da região e apresentar um plano de trabalho com o objetivo de recuperar os danos causados.

O prefeito Gute se mostrou satisfeito com o resultado das reuniões e agradeceu o ministro, o deputado Edio Lopes e o senador Romero Jucá pela ajuda que têm prestado ao município de Normandia.