Deputado Naldo protocola dois projetos na ALERR

Preocupado com a melhoria do trabalho dos Vereadores, Prefeitos e servidores do Interior, o deputado Naldo da Loteria (PSB), protocolou Projeto de Resolução que institui o Projeto Qualifica que será desenvolvido pelo Centro de Apoio as Câmaras (CAM) e pela Escolegis, que vão desenvolver palestras com temas ligados à gestão pública para aprimorar, prevenir as irregularidades nos dois Poderes, e desenvolvendo uma visão ampla e integrada da administração.

Segundo o deputado Naldo, o Projeto Qualifica é uma iniciativa que busca a conscientização da sociedade sobre o papel e dos seus representantes, fortalecendo a cidadania e o exercício responsável das funções públicas.

Consta ainda no Projeto outras entidades públicas e não governamentais poderão ser parceiras, principalmente as que atuam nas áreas de gestão pública.

“Com esse Projeto os representantes políticos do interior e servidores serão capacitados e poderão desenvolver melhor o seu trabalho, seja no legislativo ou no executivo”, afirmou o deputado.

Já o Projeto de Lei de autoria do deputado Naldo da Loteria, institui a Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura familiar em Roraima.

A Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar tem por objetivo orientar as ações de governo voltadas para o desenvolvimento rural sustentável e solidário e para o fortalecimento da agricultura familiar no Estado, garantida a participação da sociedade civil organizada

Segundo Naldo esse Projeto vai fortalecer a agricultura do Estado, com intuito de desenvolver os pequenos produtores e outras comunidades existentes no Estado.

Para o parlamentar a Política Estadual já implantada em vários Estados, tem sido uma ferramenta importante para alavancar a política de desenvolvimento do pequeno produtor através da agricultura familiar.

Fernando Heder