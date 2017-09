Deputado Naldo pede mutirão da justiça estadual aos municípios do sul do estado

Durante a sessão Itinerante realizada da Alerr em Rorainópolis, o deputado Naldo da Loteria(PSB), recebeu diversas reivindicações dos moradores sobre a demora na situação dos processos que tramitam na Comarca de Rorainópolis.

O deputado depois de ouvir essa solicitação dos moradores do município, enviou ofício a presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora Elaine Bianchi, solicitando um Mutirão da Justiça nos municípios do sul do Estado, com especial atenção a Rorainópolis, com o objetivo de desafogar os inúmeros processos existentes na Comarca daquele município.

Conforme informações dos moradores que residem em Rorainópolis, está existindo uma demora com o andamento dos processos existentes e que vem prejudicando diversas ações existentes na Comarca.

Para o deputado esse Mutirão é de extrema importância para que os processos tramitem com mais celeridade e os moradores do município não sejam penalizados.

Naldo afirma que a Justiça de Roraima é uma das melhores do país e que vai buscar uma saída para essa situação em Rorainópolis na atuação gestão da Desembargadora Elaine Bianchi.