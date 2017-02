Deputado Naldo da Loteria destina emendas individuais para infraestrutura dos municípios

Com o objetivo de melhorar a infraestrutura de vários municípios, o deputado estadual Naldo da Loteria(PSB), colocou suas emendas individuais para atender em várias áreas no Orçamento Estadual 2017.

O parlamentar acredita que estradas em boas condições de trafegabilidade e com energia nas localidades vai desenvolver as Comunidades que precisam de apoio na produção da Agricultura Familiar. Naldo da Loteria defende também o fortalecimentoo Desporto Escolar para fortal formação do adolescente

O deputado acredita que o governo do Estado possa cumprir essas suas emendas importantes para o desenvolvimento dos municípios.

Conheça os municípios que vão receber as emendas individuais do parlamentar:

Alto Alegre- Destinou R$440 mil para a Secretaria de Estado de InfraEstrutura realize trabalhos de manutenção de vicinais no município;

Bonfim- Destinou R$531 mil para a Secretaria Estado de Infraestrutura para elaboração, execução e gestão de Projetos de infraestrutura em Energia Elétrica, na construção de 8,5 KM de rede trifásica incluindo substação de 5KVA, na vicinal Barra Pesada, no município;

Iracema- R$440 mil para manutençaõ de Estradas Vicinais do município;

Cantá- R$ 650 mil para o fortalecimento do Desporto Escolar, através da Secretaria Estadual de Educação, construa uma quadra poliesportiva da Escola José Oleriano Costa;

Pacaraima- R$ 439 mil para Secretaria de Estado de Infraestrutura, realizar serviço de manutenção de estrads vicinais no município.