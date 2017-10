Deputado garante recursos para melhorias nas áreas de saúde e agricultura do município de Iracema

Na manhã desta terça-feira, 17, o deputado federal Edio Lopes (PR/RR) recebeu em seu gabinete o prefeito de Iracema, Jairo Ribeiro de Souza (PMDB/RR), e o vereador do município, Nilson Vieira (PRB/RR). Durante o encontro, o parlamentar garantiu que irá destinar recursos no próximo ano para as áreas de agricultura e saúde do município.

Em apoio a projetos de desenvolvimento agrícola, serão destinados investimentos da ordem de R$ 1,3 milhão, para a aquisição de máquinas, construção de poços artesianos e revitalização de projetos de piscicultura, com a adequação de 50 unidades produtivas aquícolas.

Para a área de saúde, o deputado irá alocar recursos de R$ 1 milhão para a construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) na Vila do Repartimento, aquisição de equipamentos médicos e de veículo de apoio de saúde.

O prefeito Jairo destacou os trabalhos de Edio Lopes, que sempre prioriza atender as demandas dos municípios de Roraima. “Se não fosse a ajuda do deputado em Iracema, nossa realidade seria bem diferente. A força e empenho dele em Brasília são fatores predominantes”, salientou.