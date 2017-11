Deputado federal Edio Lopes se reúne com membros da Associação dos Povos Indígenas da Terra São Marcos

No último dia 14 de novembro, o deputado federal Edio Lopes (PR/RR) recebeu no seu escritório, em Boa Vista, membros da Associação dos Povos Indígenas da Terra São Marcos (APITSM). O objetivo da reunião foi de estreitar os compromissos políticos, sociais e administrativos, no intuito de desenvolver a atividade agrícola da Terra Indígena São Marcos (Pacaraima), por meio de parcerias com o parlamentar.

Em breve, a região será beneficiada com um projeto de desenvolvimento da bovinocultura que está em fase de aprovação na Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), a exemplo do que já está ocorrendo em outros municípios em comunidades indígenas.

Além disso, por meio de um compromisso com a União das Mulheres Indígenas da Amazônia (Umiab) e articulações do deputado junto a Fundação Nacional do Índio (Funai), serão investidos mais de R$ 500 mil para a implantação de um projeto de criação de gado produtor de leite, aquisição de tratores e equipamentos agrícolas, kits de irrigação, construção de poço artesiano e outras iniciativas com o intuito de contribuir para fortalecimento regional.

Durante o encontro, também foi solicitado do deputado o apoio na interlocução junto a Funai, referente à pendência financeira com a Associação, sobre a indenização da época da desintrusão da Terra Indígena São Marcos.

Estiveram presentes os senhores Paulo, presidente da APITSM, Alicharde, coordenador de Projetos Agrícolas, Valcir, coordenador de Bovinocultura, e Aldo, membro da associação.