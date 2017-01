Deputado Edio articula apoio do Ministério do Turismo para divulgação da Paixão de Cristo em Mucajaí

Há alguns anos o município de Mucajaí foi palco de grandes eventos que deixaram a marca cultural na cidade. A celebração da Paixão de Cristo foi a responsável pelo reconhecimento do município em todo estado, e até fora de Roraima, já que muitos turistas passavam pela cidade nesse período.

Para retomar a tradição de Mucajaí e garantir novamente o retorno cultural e econômico para a região, por meio do festejo, a nova gestão da prefeita Eronildes Aparecida promete retomar a realização do evento que reúne milhares de pessoas durante a Semana Santa.

Para garantir um bom evento ao município, o deputado federal Edio Lopes (PR/RR) tem reforçado a articulação junto à prefeitura para contribuir com à realização da festa. Nesta semana ele esteve em Brasília para agilizar as negociações em busca do apoio do Ministério do Turismo à divulgação da Paixão de Cristo. Edio foi recebido na terça-feira (11/01) pelo diretor do Departamento de Marketing e Apoio à Comercialização do Ministério, Márcio Nascimento. O objetivo foi conseguir convênio visando apenas a divulgação e marketing do evento e não o custeio de despesas com atores, bandas e outras despesas.

Após a reunião o deputado sinalizou positivamente sobre a conversa. ”Desde o final do ano passado nós já conseguimos o apoio do ministro do Turismo, Marx Beltrão, e na reunião com o diretor do Departamento de Marketing do Ministério pudemos tratar de detalhes mais específicos para garantir a realização de uma bonita festa na cidade”, contou.

Segundo o parlamentar a Prefeitura de Mucajaí deverá apresentar o projeto ao Ministério já nos próximos dias. “Com certeza vamos ter novamente um belo evento para nossa Mucajaí, com a encenação, que conta com artistas locais, e com grandes shows no Sábado de Aleluia. Isso é um grande incentivo para a cultura da nossa cidade”, concluiu.