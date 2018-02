Deputado apresenta indicação para construção de delegacia da mulher em Rorainópolis

Depois de pedidos da população de Rorainópolis, cidade a 321 quilômetros da Capital, situada ao Sul de Roraima, o deputado Valdenir Ferreira (PV) apresentou uma indicação ao Governo do Estado para construção de uma delegacia de atendimento à mulher naquela região.

Segundo o autor da proposta, em Rorainópolis, município com pouco mais de 28 mil habitantes, conforme estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2017, existe uma delegacia para atender todos os tipos de situações, incluindo violência doméstica contra mulheres, crianças e adolescentes.

“O que a gente vê é que lá tem um grande índice, acho que é o segundo maior [do Estado], de violência contra as mulheres e o que a gente quer é que seja construída lá uma delegacia especializada para atendimento desses casos”, comento Valdenir Ferreira, lembrando que a única desse segmento está em Boa Vista, em obras, a ser concluída.

O parlamentar defendeu ainda que as mulheres precisam de um atendimento mais específico, em local adequado e reservado. “Elas precisam de um atendimento melhor, tendo em vista que é algo que elas clamam porque demora muito e a demanda é frequente na única delegacia que existe [em Rorainópolis]”, disse Valdenir Ferreira, reforçando o pedido para que essa indicação seja atendida.

A delegacia da mulher, complementou o deputado, atenderá não somente as vítimas de Rorainópolis, mas também de outras cidades do Sul do Estado como São João da Baliza, São Luiz, Caroebe, vilas e vicinais.

Yasmin Guedes