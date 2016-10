Deputada Shéridan entrega ambulância à 1ª Brigada de Infantaria em Roraima

Durante solenidade ocorrida na manhã desta sexta-feira, 30, nas instalações da 1ª Brigada de Infantaria de Selva Lobo D’Almada, em Boa Vista, a Deputada Federal Shéridan (PSDB/RR) entregou as chaves da unidade móvel de saúde ao comandante da instituição, general Algacir Antônio Polsin.

A aquisição da ambulância de suporte avançado é advinda de emenda parlamentar da deputada no valor de R$299.980,00. A unidade móvel, que será utilizada no posto Médico de Guarnição, vai atender a militares e comunidade no geral.

De acordo com a deputada essa é uma importante contribuição ao trabalho realizado pelos militares. “Minha parceria com os militares é constante. Enquanto primeira-dama de Roraima pude acompanhar as ações realizadas pelo Exército e sei da responsabilidade e compromisso que esses homens e mulheres têm ao desenvolver suas atividades. Fico muito feliz em poder, com o meu mandato, colaborar com esta corporação, que tanto merece nossa admiração e carinho”, disse a parlamentar.

Para o comandante da unidade, general Algacir Antônio Polsin, a aquisição da ambulância com equipamentos de última geração contribuiu de forma significativa com a saúde da família militar. “Nosso posto médico atende em média 8 mil usuários do sistema de saúde do Exército e a estimativa é que em breve possamos alcançar os 10 mil. A unidade móvel vai auxiliar nos atendimentos fazendo com que possamos desonerar o sistema público estadual e municipal de saúde”, afirmou o comandante.

O recebimento da unidade móvel, além de contribuir com o público interno do Exército Brasileiro em Roraima, no transporte e nas urgências e emergências, também contribuirá nos apoios de saúde costumeiros da 1ª Brigada de Infantaria de Selva às Comunidades Indígenas roraimenses por meio das Ações Cívico Sociais, as quais são realizadas e levam apoio médico e odontológico.

Posto médico

Os militares, seus respectivos dependentes, além da sociedade (em eventos públicos realizados pela corporação), contam com o Posto Médico de Guarnição de Boa Vista. A unidade conta com um efetivo de 85 militares, que atuam em diversas especialidades, como Ginecologia, Cardiologia, Nutrologia, Pediatria, Dermatologia, Ultrassonografia, Ortopedia e Clínico Geral.

Corporação

A 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf Sl) foi criada pelo Decreto Presidencial de 13 de novembro de 1991, passando a funcionar a partir de 1 janeiro de 1992. Sua missão constitucional, como de todo o Exército Brasileiro, é a Defesa da Pátria, a Garantia dos Poderes Constitucionais e, por iniciativa destes, da Lei e da Ordem e, ainda, participar do desenvolvimento e da vivificação da fronteira setentrional do Brasil.