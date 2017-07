Deputada Shéridan destina recursos para Saúde e Pavimentação Asfáltica de Caroebe

A Deputada Federal Shéridan (PSDB/RR), durante visita no fim de semana ao Caroebe, entregou medicamentos à Secretaria Municipal de Saúde do município. A entrega é procedente de emenda no valor de R$600 mil que a parlamentar destinou a serem investidos na saúde da localidade.

Além desta emenda, a Deputada alocou R$2.100.000,00 de reais para pavimentação asfáltica e R$4 milhões a serem aplicados na ampliação e melhoria do Sistema de Abastecimento de Água, somando R$6,7 milhões em emendas da parlamentar para o município. De acordo com ela, seu trabalho se baseia em atender aos anseios da população, especialmente do interior do Estado.

“Meu mandato é pautado no meu compromisso com as pessoas que me permitiram representá-las. Tenho tido um olhar sensível e cuidadoso com a população, especialmente dos municípios mais afastados da capital. Investir em saúde é essencial para o desenvolvimento da qualidade de vida dessas pessoas”, ressaltou.

De acordo com o prefeito da localidade, Argilson (PSDB/RR), o trabalho da Deputada Shéridan tem sido de fundamental importância para os moradores da região. “O recurso do município para a aquisição de medicamentos é insuficiente para atender a demanda da saúde. A entrega da medicação, resultado de uma das emendas que a Deputada destinou para o nosso município, atenderá nossa população por em média seis meses, o que significa muito para todos nós, especialmente para quem precisa do atendimento”, disse.

A parlamentar priorizou, ainda, a pavimentação, pois no município existem inúmeras vias sem pavimentação que servem de acesso aos moradores. “É preciso garantir a trafegabilidade desses moradores. Há períodos do ano em que muitas vias de acesso ficam intransitáveis. O trabalho inclui melhorias que vão diminuir, inclusive, o índice de doenças transmissíveis”, finalizou.

A pavimentação asfáltica, que só aguarda a ordem de serviço para o início das obras, tem como objetivo a otimização das vias, minimizando desgastes dos veículos e eliminando a constante necessidade de mobilização de pessoal e veículos para manutenção, gerando melhor fluidez do tráfego e segurança para os moradores da região.

Sul do Estado

Além dos recursos destinados ao município de Caroebe, a parlamentar destinou cerca de R$4 milhões a serem aplicados na Saúde, Aquisição de tratores e implementos agrícolas, além da Eletrificação Urbana e rural de Rorainópolis.

O município de São João da Baliza também receberá recursos oriundos de emendas da Deputada Shéridan. São mais R$5,8 milhões a serem aplicados na Saúde e na Drenagem e Manejo de Águas Pluviais.