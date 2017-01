Deputada Maria Helena recepciona candidato a presidente da Câmara

O deputado federal Jovair Arantes (DEM-GO), candidato a presidente da Câmara dos Deputados, visitou Roraima nesta segunda-feira, 23, cumprindo seu cronograma de viagens pelo Brasil. Após passar pelos estados do sudeste e centro-oeste, o parlamentar esteve no nordeste e nesta semana cumpre agenda nos estados do norte. Em Boa Vista ele foi recepcionado pelos deputados Maria Helena Veronse (PSB) e Remídio Monai (PR).

Para Maria Helena, a vinda dele ao estado mostra atenção com Roraima e com os problemas atípicos e importantes do povo daqui. De acordo com ela, o apoio do PSB a Jovair Arantes ainda não foi fechado, mas que ele é um parlamentar experiente e que pode ajudar o estado. “Sabemos do trabalho e trajetória dele em Goiás e na Câmara. Entendemos que o Jovair pode nos ajudar e muito em Brasília. Temos muitas demandas para encaminha a ele caso seja eleito”, disse Maria Helena.

De acordo com Jovair Arantes todos os estados brasileiros terão o mesmo espaço e representatividade na Câmara caso ele seja no novo presidente da Casa. Segundo o parlamentar é preciso mudar para que as bancadas possam ajudar seus estados. “Não é porque Roraima é um estado pequeno que ele terá dificuldades lá dentro. Farei de tudo pra ajudar os oito deputados, pois sei que muitas questões dependem deles para serem resolvidas”, afirmou Arantes.

Após receber a imprensa, Jovair Arantes teve reuniões com a governadora Suely Campos e com a prefeita Teresa Surita. No início da tarde ele seguiu para o Amazonas onde continuou suas visitas em busca de votos para a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados.

Bruno Perez